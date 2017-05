Höchenschwand Klaus Danner gibt Einblick in die Terrorismusbekämpfung

Der Leiter der Direktion Spezialeinheiten der Polizei Baden-Württemberg, Klaus Danner, sprach im Kur- und Sporthaus Häusern über die Terrosmisbekämpfung. Er gab Einblick in seine Arbeit und ging der Frage nach, ob der islamistische Terrorismus überhaupt noch erfolgreich bekämpft werden kann.

Häusern – Gut besucht war der Lesesaal des Kur- und Sporthauses in Häusern. Auf Einladung der CDU-Gemeindeverbände Höchenschwand und Häusern sprach der Leiter der Direktion Spezialeinheiten der Polizei Baden-Württemberg, Klaus Danner, zum Thema „Kann der islamistische Terrorismus (noch) erfolgreich bekämpft werden?“

Nach der Erläuterung einiger Begriffe wie Extremismus, Radikalismus, Islam und Islamismus befasste sich Danner mit der Ideologie des Islamismus, danach sei die westliche Welt verdorben und moralisch verkommen. Der Dschihad sei der legitimierte bewaffnete Kampf zur Ausweitung dieser Weltanschauung und zur Verteidigung des Islam. Die hohe Bereitschaft der IS-Kämpfer, den eigenen Tod in Kauf zu nehmen, erkläre sich damit, dass sie daran glauben als Märtyrer direkt in das Paradies einzuziehen, sagte Danner. In den vergangenen Jahren hätten sich die Terrorgruppen „Al-Qaida“ (Pakistan), der sogenannte Islamische Staat (IS) (Irak), Boko Haram (Nigeria), El Schaba (Somalia), Hisbollah (Libanon – schiitisch) und Hamas (Gazastreifen) entwickelt.

Für IS-Terroristen gäbe es kein einheitliches Täterprofil. So hätten sich die sogenannten „Schläfer“, die „Homegrown Terroristen“, militärisch agierende Gruppierungen (vornehmlich im Mittleren/Nahen Osten) aber auch nicht organisierte „Einzeltäter“ herauskristallisiert. Gerade die in Deutschland verübten Anschläge von Einzeltätern wie in Würzburg, Ansbach oder Berlin, hätten so gut wie nicht verhindert werden können, sagte Danner. Dieser ging auch auf die Strategie der IS-Terroristen ein, die möglichst viele Opfer zum Ziel haben. Die Brutalität kenne dabei keine Grenzen.

„Sind wir gegen diesen Terror machtlos?“ Mit dieser Frage beschäftigte sich Danner im zweiten Teil seines Vortrages. Einen hundertprozentigen Schutz gebe es nicht. Der Verfassungsschutz leiste eine wichtige Arbeit im Kampf gegen den Terrorismus. Danner sah es auch kritisch, dass eine deutsche Partei die Abschaffung des Verfassungsschutzes gefordert habe. In Baden-Württemberg lebten 450 000 bis 600 000 Muslime, die ihren Glauben in unterschiedlicher Intensität und mehrheitlich im Einklang mit deutschen Gesetzen und Wertvorstellungen praktizieren. Aber zahllose Aufrufe im Internet und Gewaltpredigten salafistischer Gelehrter verleiten Einzelne zu Reisen in die Kampfgebiete des Dschihad, in der Hauptsache nach Syrien.

So wurden 2015 etwa 800 Personen aus Deutschland (75 aus Baden-Württemberg) festgestellt. Etwa ein Drittel kam wieder zurück, gegen sie wird zum Teil strafrechtlich ermittelt. Der Zulauf zum IS, insbesondere durch junge Menschen, habe viele Gründe. Danner nannte hier die schnelle und ständige Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, politische und sozioökonomische Phänomene, wenig oder unzureichende Perspektiven oder eine Radikalisierung über gruppendynamische Prozesse. Mit schärferen Gesetze oder mehr Personal könnten seiner Auffassung nach nur bedingt Terroranschläge verhindert werden. „Kein Staat kann einen umfassen Schutz gewähren“, sagte Danner. Er forderte dazu auf, die Sicherheitsbehörden zu unterstützen und verdächtige Wahrnehmungen sofort an die nächste Polizeidienststelle weiter zu geben. „Wir wollen Strukturen erkennen und dazu sind viele Informationen notwendig. Seien Sie versichert, dass die Polizei alles tut, um Terroranschläge zu verhindern“, sagte Danner.