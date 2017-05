Höchenschwand Kinderbetreuung in Höchenschwand im Blick

Der Gemeinderat Höchenwand diskutiert die künftige Situation in der Gemeinde. Dazu nennen die Leiterin der Kindertagesstätte Johanna Villinger und ihre Stellvertreterin Alexandra Eckert in der Sitzung einige Zahlen. Bürgermeister Stefan Dorfmeister kritisiert die ungerechte Kostenverteilung.

Höchenschwand – Mit der personellen Situation und der aktuellen und zukünftigen Belegung von Kindergarten und Kinderkrippe sowie der kommunalen Betreuung der Schüler der Grundschule Höchenschwand ab dem kommenden Schuljahr befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag.

Die Leiterin der Kindertagesstätte Johanna Villinger und ihre Stellvertreterin Alexandra Eckert nannten in der Sitzung dazu einige Zahlen. So sei die Kinderkrippe montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Mit zwölf Plätzen sei die Einrichtung voll belegt. Bis August werde ein Platz frei.

Zwei Kinder hätten einen Migrationshintergrund. Für die Kinder werde auch ein Mittagessen angeboten, das in der Küche der Krippe zubereitet wird. Für die Krippe gäbe es zehn Neuanmeldungen, davon drei ohne Deutschkenntnisse. Insgesamt seien also die zwölf Plätze bis April 2018 durchgehend besetzt. Dafür reiche das vorhandene Personal aus. Für eine höhere Belegung, etwa für 15 Kinder, müsste allerdings nach einer Berechnung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) eine Aufstockung des Personals um eine 44 Prozent-Stelle erfolgen, sagte dazu Johanna Villinger.

Für das neue Kindergartenjahr seien 18 einheimische Kinder und zusätzlich fünf auswärtige Kinder angemeldet. Dies ergebe rechnerisch eine Belegung von 72 oder 77 Kindern. Bis August 2018 würden 18 Kinder aber wieder die Einrichtung verlassen, sodass ab diesem Zeitpunkt eine Gruppenstärke von 53 oder 58 verbleibe.

Beim Personal fehle laut KVJS-Bescheid eine 22 Prozent-Stelle im Kindergarten, sagte Johanna Villinger. Aufgrund der Ergebnisse der Neuanmeldungen und dem Bedarf der Eltern mit jetzt schon 17 Anfragen bräuchte die Kindertagesstätte eine zweite Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) und nur noch eine Regelgruppe, sagte Villinger.

Allerdings sei es, nicht möglich mit dem vorhandenen Personal und den technischen Möglichkeiten der Küche in der Kinderkrippe hier eine Verpflegung anzubieten. Beim Personal bestehe bei der Einrichtung ein zweiten VÖ-Gruppe eine Unterdeckung von 41 Prozent , sagte die Leiterin.

In der Diskussion sprach sich der Gemeinderat für die Einrichtung einer zweiten VÖ-Gruppe aus. Dafür solle auf Vorschlag der Gemeinde die Anerkennungspraktikantin Angelina Leusch, die im August ihre Ausbildung beenden wird und einen Übernahmeantrag gestellt hat, eine 60 Prozent-Stelle erhalten. Bürgermeister Stefan Dorfmeister kritisierte vor dem Hintergrund der hohen Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund und der damit letztlich notwendigen zweiten VÖ-Gruppe, dass wieder einmal die Kommune auf den Kosten der Integration sitzen bleibe. Eigentlich müsste die Gemeinde einen Kostenbescheid für die zusätzlich notwendige Stelle an die übergeordneten Stellen verschicken, sagte der Bürgermeister.

Einig war sich der Gemeinderat, dass die Verpflegung für die Kinder in der Krippe wie bisher in der Einrichtung gekocht wird. Ein Verpflegungsangebot für die Kinder in den zwei VÖ-Gruppen könne aber auf dem 4-Plattenherd der Küche nicht bereitgestellt werden.

„Wir werden prüfen, welche Möglichkeiten es zu welchem Preis gibt“, sagte abschließend Bürgermeister Stefan Dorfmeister. Hierzu sollen Angebote bei externen Lieferanten eingeholt und dies mit den betroffenen Eltern besprochen werden.

In der Sitzung teilte Schulleiter Arno Wagner mit, dass er ab dem neuen Schuljahr die Verantwortung für die Organisation und Durchführung des kommunalen Betreuungsangebotes in der Höchenschwander Schule nach sieben Jahren abgeben werde. Wagner begründete diesen Schritt mit den organisatorischen Änderungen in der Schule und seiner damit verbundenen beruflichen Belastung. In der Diskussion standen zwei Vorschläge:

So sollte die Leiterin der Kindertagesstätte in Höchenschwand, Johanna Villinger, zusätzlich diese Aufgabe übernehmen. Dafür ist aber eine zeitliche Freistellung in der Kinderkrippe notwendig. Als zweiter Vorschlag wurde die Übertragung dieser Aufgaben auf eine der beiden Frauen erörtert, die zurzeit in der Schule die Betreuung der Schüler übernehmen.

Im Rat konnte in der Diskussion keine Einigung erzielt werden. Bürgermeister Stefan Dorfmeister griff in der Sitzung einen Vorschlag der Gemeinderätin Eva Jenzen-Georgii auf und vertagte diesen Punkt auf einen späteren Zeitpunkt.

Aktuelle Situation

Der Kindergarten Höchenschwand hat laut KVJS-Bescheid 80 Plätze und wird zurzeit von 70 Kindern besucht. Davon werden 47 Kinder in den zwei Regelgruppen (Öffnungszeiten: montags bis freitags 07.30 bis 12.45 Uhr und zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 bis 16.30 Uhr) betreut. Weitere 23 Kinder werden in einer Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (VÖ) betreut. Diese Gruppe ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Für diese Kinder werde auch eine Verpflegung angeboten. Bis August 2017 erhöht sich die Belegung im Kindergarten auf 75 Plätze. Danach verlassen 21 Kinder die Kinderbetreuungseinrichtung wieder, sodass sich die Gruppenstärke auf 54 reduzieren wird. Aktuell hätten 24 Kinder einen Migrationshintergrund, 14 Kinder sprechen kein oder kaum Deutsch.