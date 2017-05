Höchenschwand Investition in Wasserversorgung Höchenschwand

Die Gemeinde will das Pumpwerk Schlauchen auf den neusten Stand der Technik bringen. In der jüngsten Sitzung stellt Günter Sutter vom Planungsbüro Fritz in Bad Urach die geplanten Arbeiten und die Ausschreibungsergebnisse für die Gewerke Abbruch und Landschaftsbau, PE-Fertigteilbehälter und EMSR-Technik vor.

Höchenschwand – Die Gemeinde will weiter in ihre Wasserversorgung investieren und das Pumpwerk Schlauchen auf den neusten Stand der Technik bringen. Für dieses Projekt hatte sie erfolgreich einen Zuschussantrag beim Regierungspräsidium Freiburg gestellt. Das Amt will sich mit 27 Prozent an den Baukosten von rund 213 000 Euro beteiligen. In der jüngsten Sitzung stellte Günter Sutter vom Planungsbüro Fritz in Bad Urach die geplanten Arbeiten und die Ausschreibungsergebnisse für die Gewerke Abbruch und Landschaftsbau, PE-Fertigteilbehälter und EMSR-Technik vor.

Der Hochwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 75 Kubikmeter und das darüber liegende Pumpwerk stammen aus den 50er oder 60er Jahren. Die Pumpen und die Elektrotechnik seien genauso alt. Zudem seien die Pumpen undicht und müssten dringend saniert werden. Auch die beiden Quellsammelschächte, die genauso alt sind, müssten erneuert werden, sagte Sutter in der Sitzung. Um Baukosten einzusparen und die Bauzeit abzukürzen, schlug Sutter den Abbruch des alten Gebäudes und den Einbau von Kunststofffertigteilen auf den bestehenden Fundamenten vor.

Probleme habe es bei der Ausschreibung zu den drei Gewerken gegeben. So habe sich für die Arbeiten "Abbau und Landschaftsschutz" nur eine Firma beworben, die zudem rund 25 Prozent über dem errechneten Leistungspreis von rund 77 000 liege. Ähnlich sehe es bei den benötigten PE-Fertigteilbehältern aus. Hier liege das Angebot zwölf Prozent über den errechneten Leistungspreis von 98 500, sagte Sutter. Er schlage deshalb vor, dass die Gemeinde formal die Ausschreibungen zu den beiden Gewerken aufhebt und mit den Bietern neu verhandelt. Um Kosten einzusparen schlage er bei dem Gewerk "Abbruch und Landschaftsbau" vor, dass das Team von Wassermeister Denz die Leitungsarbeiten übernimmt. Damit wäre eine Einsparung von rund 20 Prozent möglich. Beim zweiten Gewerk könnte die Gemeinde die Pumpen selbst beschaffen, um den Unternehmerzuschlag einzusparen.

Für Arbeiten zur "Regeltechnik" hätten sich sechs Firmen beworben, sagte Sutter weiter. Die Firma SAB als günstigster Bieter liege mit 33 809 Euro sogar unter dem errechneten Leistungspreis von 37 717,50 Euro.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag von Sutter zu und hob formal die Ausschreibung zu den beiden erstgenannten Gewerken auf. Auch will die Gemeinde die gemachten Einsparungsvorschläge umsetzen. "Wir werden noch in der Woche mit den Bietern in Verhandlung treten, denn die Vorgaben des Regierungspräsidiums zur Durchführung und dem Abschluss der Sanierungsmaßnahmen sind sehr eng", sagte Bürgermeister Stefan Dorfmeister.