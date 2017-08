Höchenschwand Immer wieder schön: Wil Salden und das Glenn Miller Orchestra begeistern im Haus des Gastes

Wil Salden und das Glenn Miller Orchestra waren zu Gast im Haus des Gastes in Höchenschwand. Die Musik der 30er und 40er Jahre hat nichts von ihrer Fasziation verloren.

Höchenschwand – Der unverwechselbare Sound der Musik von Glenn Miller hat seine Anziehungskraft nicht verloren. So war dann auch am vergangenen Samstag der Kursaal im Haus des Gastes in Höchenschwand voll besetzt, als Wil Salden mit seinem Glenn Miller Orchestra mit Musik im Sweet- und Swing-Sound der 30er und 40er Jahre eine grandiose Show bot.

Mit seinem neuen Programm "It's Glenn Miller Time" ist Wil Salden zurzeit auf Tournee. Bei 130 Auftritten wird die Bigband in ganz Deutschland, aber auch in vielen europäischen Ländern und sogar in Russland Konzerte geben. Schwerpunkt der Show ist dabei natürlich die Musik von Glenn Miller. Aber auch typische Kompositionen von Benny Goodman, Count Basie oder Erwin Green sind Bestandteil der neuen Show. Will Salden ist in Höchenschwand kein Unbekannter, denn in den vergangenen Jahren gab er hier immer wieder erfolgreiche Konzerte.

Für die diesjährige Tournee konnte der holländische Orchesterleiter Top-Musiker verpflichten, die in der traditionellen Big Band Besetzung – fünf Saxofone, vier Posaunen, vier Trompeten, einer Rhythmusgruppe, sowie Wil Salden am Flügel – absolut authentisch den Glenn-Miller-Sound interpretierten. Bemerkenswert war auch, dass Wil Salden auf jegliche Verstärkerunterstützung bei den einzelnen Registern verzichtete. Lediglich bei den zahlreichen Solis benutzten die Musiker ein Mikrofon am Bühnenrand.

Mit dem neuen Programm traf Wil Salden wieder den Geschmack des Höchenschwander Publikums. Höhepunkte waren dabei die weltbekannten Glenn Miller-Titel "Moonlight Serenade", "Little Brown Jug", "Chattanooga Choo Choo", "In the Mood" oder "Pennsylvania 6-5000". Hier gab es immer wieder lautstarken Szenenapplaus. Ein Höhepunkt des Konzertes war aber auch die gesangliche Leistung von Ellen Bliek, die sowohl bekannte Titel von Ella Fizgerald wie "I won't dance", aber auch gefühlvolle Songs wie "Ciribiribin" überzeugend interpretierte. Fester Bestandteil der Konzerte von Will Salden sind die Auftritte der "Moonlight Serenaders", die sowohl mit ihrem fünfstimmigen Gesang aber auch durch ihre humorvolle Bühnenpräsenz überzeugten. Für den langanhaltenden Applaus des Publikums bedankte sich die Bigband mit vier Zugaben.