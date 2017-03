Höchenschwand Im Zeitplan: Der Rathausneubau in Höchenschwand

Die Arbeiten am Neubau des Rathauses in Höchenschwand liegen im Zeitplan. Auch der Planer Hardy Gutmann, der die Planungen zu den Außenanlagen und dem Parkdeck im Gemeinderat vorstellte, lobte die zügige Arbeit aller am Bau beteiligten Firmen. Tag der offenen Tür für alle Bürger am 30. Juli vorgesehen.

Höchenschwand – Die Arbeiten am Neubau des Rathauses sind im Zeitplan. "Das Rathaus wächst von innen heraus", freute sich Rathauschef Stefan Dorfmeister in der Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Montag. Auch der Planer Hardy Gutmann, der die Planungen zu den Außenanlagen und dem Parkdeck vorstellte, lobte die zügige Arbeit aller am Bau beteiligten Firmen.

Nach den Vorstellungen des Gemeindeoberhauptes sollen die Arbeiten zur Begrünung und Bepflanzung der Außenanlagen bereits nach Ostern beginnen. "Wenn wir am 30. Juli 2017 den Neubau der Öffentlichkeit vorstellen, will ich keinen Matsch um das Haus", stellte Dorfmeister klar. Für die Befestigung der Parkplätze und des Rathausvorplatzes sollen nach den Vorstellungen des Planers Betonsteine in den Farben grau und anthrazit verwendet werden. Eine ursprünglich angedachte Befestigung der Zufahrt zum Parkdeck mittels Grasbausteinen wurde vom Gemeinderat verworfen. "Im Sommer verbrennt das Gras und das sieht dann auch nicht sehr schön aus", meinte Gemeinderat Martin Hagenbucher.

Mehrheitlich sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass farblich unterschiedliche Stelen in der Grundfarbe Rot für die Beleuchtung aufgestellt werden sollen, wobei aus Kostengründen in Teilbereichen der Anlage auch sogenannte "Moonlights" verwendet werden sollen. "Die Moonlights sind ein Erkennungsmerkmal unserer Gemeinde, weshalb sie auch auf dem Rathausareal aufgestellt werden sollten", meinte dazu Gutmann. Ursprünglich war angedacht, den Gehweg in gerader Richtung entlang der Waldshuter Straße als Abgrenzung zu den Parkplätzen entlang des Parkdecks weiterzuführen.

In der Diskussion ließ sich Gutmann davon überzeugen, dass es besser wäre den Gehweg entlang des Parkdecks zu führen und den Parkstreifen entlang der Waldshuter Straße vorzusehen. Das sähe nicht nur besser aus, sondern sei aus Gründen der Verkehrssicherheit auch besser für die Fußgänger, so der Tenor im Gemeinderat.

Bei der Bepflanzung könnten ein- oder mehr stämmige Bäume verwendet werden, wobei die mehrstämmigen Pflanzen deutlich günstiger seien, rechnete der Planer vor. Gemeinderat Georg Villinger meinte dazu, dass das neue Rathaus an der Waldshuter Straße ein markantes Gebäude sei und dass bei der Gestaltung der Außenanlagen auch darauf geachtet werde müsse, dass die Bevölkerung die Anlage als schön empfinde. Bei Gesamtbaukosten von rund 2,5 Millionen Euro sollte deshalb nicht um 10 000 Euro gefeilscht werden. Hardy Gutmann will für eine endgültige Entscheidung des Gemeinderates bis zur nächsten Sitzung einen visuellen Plan für die Begrünung, Bepflanzung und Beleuchtung der Außenanlagen vorlegen.

Gleich mehrere Bauanträge wurden beim Gemeinderat in der Sitzung vom vergangenen Montag behandelt. Genehmigt wurden die Errichtung einer Doppelgarage durch die Eheleute Andrea und Wolfgang Gunkel und der An- und Umbau des bestehenden Wohnhauses und der Neubau einer Garage durch Rita Villinger in Strittberg. Genehmigt wurde auch ein weiteres Bauvorhaben in Strittberg. Hier will Tobias Freudig eine Scheune auf dem Anwesen Strittberg 27 zu einer Wohnung umbauen und an das Gebäude eine Garage und einen Wintergarten anbauen. Im Neubaugebiet Kohlmiesfeld im Ortsteil Attlisberg wollen Tanja und Jochen Schweigardt ein Einfamilienhaus mit Garage bauen. Auch hier stimmte der Gemeinderat zu.

Einstimmig lehnte der Gemeinderat jedoch einen Bauantrag von Kurt und Renate Glaner auf Errichtung eines Holzlagerschuppens in Heppenschwand ab. Das Gebäude war durch die Antragsteller ohne Genehmigung errichtet worden. Bei einer Ortsbegehung durch den Kreisbaumeister wurde festgestellt, dass der Schuppen auf Grund seiner Größe nicht hätte verfahrensfrei erstellt werden dürfen. "Mit uns hat das Ehepaar im Vorfeld nicht gesprochen. Wir werden einen Rückbau des Schuppens fordern", sagte dazu der Bürgermeister.

Stefan Dorfmeister informierte, dass der Haushalt der Gemeinde und die Wirtschaftspläne für die Wasserversorgung und den Kurbetrieb vom Landkreis genehmigt worden seien. Gleichfalls informierte das Gemeindeoberhaupt über den Inhalt eines Schreiben des Regierungspräsidiums, wonach geplant sei, den Standort für die Werkrealschule Höchenschwand zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aufzuheben, da die Schule nicht die erforderliche Anzahl an Schülern erreicht habe. "Wir werden als Gemeinde nichts unternehmen. Wenn das Regierungspräsidium tätig werden will, dann soll sie das tun", kommentierte Dorfmeister das Schreiben.