Höchenschwand Höchenschwander Neujahrskonzert verspricht Welthits

Christoph Walter Orchestra präsentiert abwechslungsreiches Programm mit Liedern von Leonhard Cohen oder Frank Sinatra.

Ein besonders musikalisch unterhaltsamer Leckerbissen verspricht das Neujahrskonzert des Christoph-Walter-Orchesters am Montag, 2. Januar, im Haus des Gastes zu werden. Wie berichtet, springt der Bandleader, Komponist und Arrangeur Christoph Walter mit seinem renommierten Schweizer Unterhaltungsorchester für das Schaffhauser Blasorchester ein, das sich wegen einer Umorientierung momentan eine Pause gönnt.

Dabei wird der Orchesterchef in einem rund zweistündigen Konzert in zwei Teilen aus seinem sehr umfangreichen und vielseitigen Repertoire deutlich über 20 Kompositionen und Songs präsentieren, bei denen die bezaubernde Chansonsängerin Nelly Patty mit mehreren Auftritten begeistern wird.

Nach dem Auftakt mit seiner Eigenkomposition "Flying To The Skies" und einem Mix verschiedener Stilrichtungen bei "A World Of Famous Music" hören die Konzertbesucher "Gang über's Mätteli" mit Nolan Quinn am Flügelhorn. Mit Songs wie "Les Cloches du Hameau" oder "Petit Papa Noel" wird Nelly Patty die Zuhörer schon im ersten Konzertteil verzaubern.

Es folgen weitere bekannte Songs, aber auch Instrumentalstücke wie der "Ungarische Tanz Nr. 5", "Spanish Eyes" oder "Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung" mit mehreren hervorragenden Instrumentalsolisten. Auch in der zweiten Konzerthälfte wird Christoph Walter mit bekannten Filmmelodien, Solostücken und weltbekannten Songs durch Nelly Patty wie zum Beispiel das "Hallelujah" von Leonhard Cohen oder "Fang das Licht" von Karel Gott das Publikum in seinen Bann ziehen. Einen vorläufigen Schlusspunkt setzt der Künstler mit dem weltbekannten Titel "My Way" von Frank Sinatra, bevor er für zu erwartende Zugaben noch weitere Stücke in Reserve hat.

im Haus des Gastes beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Einige Restkarten sind noch erhältlich bei der Tourist-Information Höchenschwand unter Telefon 07672/481 80 oder per E-Mail ( info@hoechenschwand.de ).