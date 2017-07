Höchenschwand Höchenschwand feiert sein neues Rathaus

Großer Festakt vor dem zwei Millionen Euro teuren Neubau in der Ortsmitte von Höchenschwand. Den Gästen im Dorf am Himmel lacht dabei die Sonne. Redner loben großes Engagement von Bürgermeister Stefan Dorfmeister und dem Höchenschwander Gemeinderat im Vorfeld des Neubaus.

Höchenschwand – Mit der symbolischen Schlüsselübergabe durch Planer Hardy Gutmann und Architekt Bruno Jehle an Bürgermeister Stefan Dorfmeister wurde das neue Höchenschwander Rathaus am gestrigen Sonntag offiziell seiner Bestimmung übergeben. Dorfmeister begrüßte zu diesem Anlass zahlreiche Gäste, darunter den stellvertretenden Regierungspräsidenten Clemens Ficht, Landrat Martin Kistler, die Ehrenbürger Altbürgermeister Werner Rautenberg und Pfarrer Ivan Hoyanic, die parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, den CDU-Landtagsabgeordneten Felix Schreiner begrüßen.

Der Tag begann mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael, der vom katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Gisela Satzer umrahmt wurde. Danach zogen die Gottesdienstbesucher mit einer Prozession, angeführt von der Trachtenkapelle Höchenschwand und der Feuerwehr, zum neuen Rathaus. Pfarrer Markus Wagenbach und Pfarrer Ivan Hoyanic segneten das Gebäude und brachten in ihren Ansprachen zum Ausdruck, dass unser Zusammenleben auf der Grundlage des Grundgesetzes und der christlichen Werte ausgerichtet werden müsse. Sie wünschten dem Rathausteam "Gottes Segen" für seien Arbeit für die Bürger von Höchenschwand.

In den Beiträgen der Festredner wurde die Einweihung des Rathauses als bedeutendes Ereignis für die Gemeinde gewürdigt. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass in der heutigen Zeit ein neues Rathaus ein-geweiht werden könne. Viel Engagement seitens der Verwaltung und des Gemeinderates seien diesem Tag vorausgegangen, meinte der stellvertretende Regierungspräsident Clemens Ficht. Er ging auch kurz auf die Finanzierung des Projektes ein. So habe Höchenschwand von dem überaus erfolgreichen Städtebauförderprogramm von Bund und Land profitiert. Die Gesamtbaukosten von rund zwei Millionen Euro seien mit 350 000 Euro über das Landessanierungsprogramm und mit 1,4 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock gefördert worden.

Auch Landrat Martin Kistler sah es als nicht alltäglich an, dass in Höchenschwand ein neues Rathaus eingeweiht werden könne, denn die Gemeinde sei zwar mit einer wunderbaren Aussicht, aber nicht mit finanziellem Wohlstand gesegnet. Trotzdem hätten Stefan Dorfmeister und der Gemeinderat die Herausforderungen angenommen und in kurzer Bauzeit dieses Großprojekt umgesetzt. Mit dem neuen Rathaus erhalte Höchenschwand ein modernes und funktionales Zuhause für seine Verwaltung. Das Haus sei eine attraktive Anlaufstelle für ihre Einwohner und Bürger. Bürgermeister Thomas Kaiser überreichte im Namen des Gemeindeverwaltungsverbandes St. Blasien ein Gastgeschenk. Weitere Grußworte sprachen die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner, Hardy Gutmann und Bruno Jehle sowie der Geschäftsführer der Rothaus Brauerei, Christian Rasch.

Nach dem Festakt feierte die Bevölkerung dieses bedeutende Ereignis auf dem zu einer Festmeile umgestalteten Rathausvorplatz. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Trachtenkapellen Höchenschwand und Amrigschwand-Tiefenhäusern.