Höchenschwand Höchenschwand: Sternsinger ziehen von Haus zu Haus

Der Erlös der Höchenschwander Sternsingeraktion 2016 geht an Pater Josef Neuenhofer für dessen Projekte zugunsten der Straßenkinder in La Paz/Bolivien.

Gute Tradition: Unter dem Motto „Segen bringen – Segen sein“ waren auch in der Kirchengemeinde Höchenschwand vom 1. bis 6. Januar insgesamt 36 Kinder in neun Gruppen als Sternsinger unterwegs. Der Erlös gehe direkt an Pater Josef Neuenhofer für dessen verschiedene Projekte für die Straßenkinder in La Paz/Bolivien, sagte Pfarrer Ivan Hoyanic in seiner Predigt zum Gottesdienst am Dreikönigstag. Der Geistliche erinnerte in diesem Zusammenhang an die Anfänge der Sternsingeraktionen, mit deren Erlös seit Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit Kindern in Not geholfen werde. Einen besonderen Dank richtete er an Nicole Baumgartner und Susanne Schachner für die reibungslose Organisation sowie an Anna-Luzia Eckert, Christine Maier, Elisabeth Oberle und Claudia Kaiser für das Nähen der neuen Kostüme und an Adolf Baumgartner und Klaus Freudig für die Herstellung der Holzsterne. Bild: Stefan Pichler