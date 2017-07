Höchenschwand Höchenschwand: Grundschulfest mit Zeugnisausgabe

27 Schüler erhalten an der Grundschule Höchenschwand ihre Zeugnisse. Die Klassenbesten sind mit der Note 1,0 Emilia Schachner, Jule Müller und Lotta Backhaus.

Höchenschwand (pic) Gestern begannen in Baden-Württemberg die Sommerferien. Die Grundschule Höchenschwand hatte aus diesem Anlass zu einem Schulfest eingeladen. 27 Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse erhielten am Ende von Rektor Arno Wagner und der Klassenlehrerin Blanca Buntru ihre Zeugnisse. Klassenbeste mit der Idealnote 1,0 wurden Emilia Schachner, Jule Müller und Lotta Backhaus.

Zahlreiche Eltern und Freunde der Kinder hatten sich im Schulhof versammelt. Unter den Gästen waren auch Brigitte Kaiser und Hanni Ebner vom Bücherei-Team. Seit Jahren besuchen die Schüler im Deutschunterricht die örtliche Bücherei.

Das von den vier Grundschulklassen gestaltete Unterhaltungsprogramm eröffnete die erste, zweite und vierte Klasse mit einer rasanten Turnshow, die von der Sportlehrerin Dagmar Thiele einstudiert worden war. Es folgten weitere Beiträge wie etwa das Theaterstücke in englischer Sprache "Jacki and the b", durch die vierte Klasse oder ein "Sockentheater" durch die dritte Klasse. Viel Spaß hatte die vierte Klasse auch beim gemeinsamen Singen des Popsongs "Happy" von Pharell Williams. In das Programm aufgenommen wurde auch der Dank der Schüler der ersten Klasse an die Viertklässler für die Übernahme einer Patenschaft.

Die Elternbeiräte Beate Tasse und Michaela Dischinger dankten dem Lehrerkollegium der Grundschule für vier tolle Grundschuljahre. "Ihr habt unsere Kinder mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen auf die weitere Zukunft vorbereitet", lobte Beate Tasse. Beate Tasse nannte die jährlichen Theaterfahrten nach Freiburg in der Adventszeit in den ersten drei Grundschuljahren, die Füller-Führerscheinprüfung im zweiten Schuljahr, die Lesenacht im dritten Schuljahr oder die Fahrradprüfung im vierten Schuljahr.

Ungeduldig warteten dann die Kinder auf die Ausgabe der Zeugnisse durch Rektor Arno Wagner und Klassenlehrerin Blanca Buntru. Alle 27 Kinder wurden versetzt. Sie besuchen nun Werkrealschulen, Realschulen oder Gymnasien in St. Blasien oder in Waldshut. Der Schulleiter zeigte sich zufrieden mit dem erreichten Notendurchschnitt von 1,9. Blanca Buntru wünschte den Kindern, dass sie weiterhin fröhlich und glücklich die Schule meistern. Buchpreise erhielten Lotta Backhaus, Jule Müller und Emilia Schachner.