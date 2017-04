Höchenschwand Hegering: Jäger nehmen Wolf ins Visier und diskutieren mögliche Rückkehr kritisch

Hegering Höchenschwand, zuständig für die Gemeinden Höchenschwand und Weilheim will sich nach längerer Diskussion am Umbau der Dumrighütte zu einer Wolfshütte beteiligen. Helge von Gilsa, Leiter des Kreisforstamts, informiert Jäger bei Hauptversammlung.

Höchenschwand (pic) Die Mitglieder des Hegeringes Höchenschwand trafen sich zu ihrer Hauptversammlung im Café Dorfschmiede in Höchenschwand. Im Mittelpunkt stand die Vorstellung der verschiedenen Wolfsprojekte durch den Leiter des Kreisforstamtes, Helge von Gilsa. Der langjährige Hegeringleiter Robert Kirner aus Höchenschwand erhielt die goldene Ehrennadel des Jagdverbandes für 40-jährige Mitgliedschaft. Thomas Boll aus Weilheim wurde für 25-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahres durch Hegeringleiter Claudius Rautenberg, informierte Helge von Gilsa über die Planungen der Projekte Wolfssteig, Erlebnispfad für Kinder, Jugendliche und Familien sowie Wolfshütte. Vor allem die Touristiker hätten großes Interesse an der Verwirklichung dieser Projekte gezeigt, denn der Wolf könne für den Tourismus im Landkreis ein attraktives und spannendes Thema werden. Es sei angedacht, den alten Mittelweg vom Wildgehege Waldshut nach Höchenschwand als Wolfssteig umzuwidmen und dabei das Thema Wolf für Wanderer erlebbar zu machen.

Eine Bachelorarbeit zum Wolfspfad von Nina Faschian sei die Basis für die Planung eines Erlebnispfades. Auf der etwa vier Kilometer langen Strecke solle interaktiv informiert werden. Als verbindendes Element solle die Dumrighütte auf Gemarkung Höchenschwand mit Informationen zum Wolf zu einer Wolfshütte umgebaut und ein Ort der Begegnung werden. Die Einweihung sei für den 26. Juni geplant. Während die beiden Themenwege gemeinsam von Höchenschwand, Weilheim, Waldshut-Tiengen und dem Naturpark Südschwarzwald geplant würden, sei die Wolfshütte ein Projekt des Landesbetriebes ForstBW.

Von Gilsa regte an, dass der Hegering Höchenschwand eine Sandkiste für Kinder im Außenbereich bauen solle. Am Rahmen der Kiste sollten Trittsiegelstempel verschiedener Tierarten befestigt werden, die dann zum Vergleich im Sand abgedrückt werden können. Das Material werde vom Forst gestellt.

In der Diskussion wurden die gegensätzlichen Standpunkte deutlich. So sah Thomas Boll beim Bau des Sandkastens Probleme mit der Hygiene durch den Fuchsbandwurm. Kreisjägermeister Bernhard Kallup sah ganz allgemein das Thema Wolf kritisch. Er stellte Fragen nach einem einen verbesserten Herdenschutz, Obergrenzen und die Möglichkeiten der Bejagung. In der Abstimmung befürworteten die Mitglieder des Hegerings mehrheitlich den Bau der Sandkiste. "Wir können derzeit noch nicht vorhersehen, welche Probleme uns der Wolf bringen wird. Wir stellen aber fest, dass es Befürworter und Gegner gibt. Der Wolf wird kommen, deshalb sollten wir vorbereitet sein", sagte abschließend Helge von Gilsa.

Der Verein

Der Hegering Höchenschwand hat 41 Mitglieder. Die 13 Reviere auf den Gemarkungen Höchenschwand und Weilheim haben eine Fläche von 5067 Hektar. Zu den Aktivitäten des Hegeringes gehören revierübergreifende Drückjagden sowie Infoveranstaltungen für Mitglieder. 2015 trat Claudius Rautenberg die Nachfolge des langjährigen Hegeringleiters Robert Kirner an, Telefon 07672/92 20 02.

