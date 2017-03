Höchenschwand Gruppe Cormusa zaubert ein Stück keltische Lebensart in den Kursaal Höchenschwand

Das Konzert \"World of Pipe Rock and Irish Dance\" der aus Thüringen stammenden Formation feierte einen begeisterten Erfolg. Der Stil aus Irish Folk, Stepptanz und mystischem Spirit kam beim Publikum bestens an.

Höchenschwand – Einen begeisternden Erfolg feierte die Gruppe „Cornamusa“ aus Thüringen mit ihrer Show „World of Pipe Rock and Irish Dance“ am vergangenen Sonntag im ausverkauften Kursaal. Die Mischung aus irischem Stepptanz, gepaart mit dem mystischen Spirit und den Bagpipe-Klängen der schottischen Highlands kam beim Publikum an. Eine besondere Licht- und Laserchoreographie sorgte während der rund zweieinhalbstündigen Show für ein zauberhaftes Ambiente auf der Bühne des Kursaales.

Ein besonderer Hörgenuss war auch die soundgewaltige Musik, die während des Konzertes zwischen irischen und schottischen Stilelementen wechselte. Torsten Bähring und Peter Scheler (Dudelsack), Ace Griffin (Gitarre), Fabian Frank (Schlagzeug), Paul Kühn (Geige), Konrad Antes (Bass) und Tommy Hohmann (Keyboard und Akkordeon) wurden ihrem Ruf mehr als gerecht, eine der besten Livebands Thüringens zu sein.

Es gelang ihnen auf spannende Art und Weise traditionelle Titel wie „Lord of the Dance“, „Caledonia“ oder „Whiskey in the Jar“ mit populärer Weltmusik sowie Eigenkompositionen zu einem unverkennbaren Sound zu verschmelzen. Mit ihren A-Capella-Gesängen, gefühlvollen Balladen sowie groovigen Gitarren- und Geigenstücken brachte das Ensemble keltische Lebensfreude auf die Bühne des Kursaals.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen aber auch die Tanzeinlagen während der Show. Die mehrfach national wie international ausgezeichneten Meister des „Irish Dance“, Nicole Ohnesorge und Gyula Glaser, überzeugten zusammen mit der „Irish Beats Dance Company“ mit einer perfekt auf die Musik abgestimmten Choreografie und einer ja schon beinahe artistisch anmutenden Präzision bei den gezeigten schottisch-irischen Volkstänzen. Mit mehreren Zugaben bedankte sich das Ensemble „Cornamusa“ am Ende der Show für den langanhaltenden, stehenden Applaus des Publikums.

