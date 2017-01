Höchenschwand Gemischtes Doppel an der Spitze des TC Höchenschwand

Gemischtes Doppel an der Spitze des TC Höchenschwand

Werner Ebner in der Hauptversammlung als Vorsitzender des Tennisclubs Höchenschwand bestätigt. Waltraud Bethge ist neue Stellvertreterin.

Höchenschwand (pic) Einen harmonischen Verlauf nahm die Hauptversammlung des Tennisclubs Höchenschwand am vergangenen Freitag im Cafe „Dorfschmiede“. Bei den von Bürgermeister Stefan Dorfmeister geleiteten Teilwahlen wurden der Vorsitzende Werner Ebner, Kassenwartin Anja Huber, der Stellvertreter des Jugendwartes, Brukhardt Willenbrock, und die Beisitzerin Clubhaus, Herta Boch, einstimmig bestätigt.

Aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte der Vertreter des Vorsitzenden, Hans- Peter Boch. Für dieses Amt neu gewählt wurde Waltraud Bethge aus Häusern. Die Kasse prüfen Hanni Ebner und Christoph Arnold. Eine Ehrenurkunde für seine 30-jährige Mitgliedschaft im Tennisclub erhielt Hans-Peter Boch.

Werner Ebner ging in seinem Bericht auf die vielseitigen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. So hatte sich der Vorstand zu sechs Sitzungen getroffen. Wie in jedem Jahr richtete der Verein das Blümchenturnier, die Clubmeisterschaft und das Nikolausturnier aus.

Mit vier Mannschaften hatte sich der Verein an den Medenspielen des Tennisverbandes beteiligt. Hier lobte Ebner insbesondere die Herren, die sich rege an den wöchentlichen Trainingstagen beteiligt hatten. Positiv beurteilte Sportwart Alexander Györffy die sportlichen Aktivitäten des Vereines. Die bei den Medenspielen gemeldeten Mannschaften hätten einen guten Platz im Mittelfeld erreicht. Mit einem Blick auf die neue Saison informierte Györffy, dass für die Medenspiele 2017 zwei Erwachsenen- und zwei Jugendmannschaften gemeldet worden seien.

Positiv sah der Vorsitzende den Kauf der Tennishalle durch die Gemeinde. Damit sei der Spielbetrieb für den Verein und alle Tennisspieler aus der Region ganzjährig gesichert. Auch für den Tourismus sei dies ein ganz wichtiger Baustein, unterstrich Ebner. Im Zusammenhang mit den geleisteten 190 Arbeitsstunden hob Ebner das Engagement des Platzwart-Teams Bernd Huschens und Wolfgang Schmalenbach, der Trainer sowie Herta und Hans-Peter Boch bei der Versorgung der Mitglieder und Gäste besonders hervor.

Matthias Oelschlägel und Brukhardt Willenbrock gingen mit einer Präsentation ausführlich auf die Aktivitäten der Jugendabteilung ein. Die Mannschaftsführer Martin Backhaus (offene Klasse Herren), Thomas Liebwein (Herren 50), Waltraud Bethge (Damen 50) berichteten über die Ergebnisse und Aktivitäten ihrer Spieler. Mit einem Blick auf die neue Saison 2017 kündigte der Vorsitzende Werner Ebner an, dass sich der TC Höchenschwand auch am neunten Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde in diesem Jahr wieder beteiligen werde.

Der TC Höchenschwand wurde 1979 gegründet. Zurzeit hat er 124 Mitglieder. Informationen unter Telefonnummer 07755/92 01 17. Informationen im Internet: