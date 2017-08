Höchenschwand Gemeinderat bezieht frisches Domizil im Rathaus-Neubau

Der Gemeinderat tagt erstmals im Rathaus-Neubau. Der Sitzungssaal ist auf dem aktuellen Stand der Technik.

Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat sich der Gemeinderat am Montag im Sitzungsaal des neu gebauten Rathauses getroffen. Der im Untergeschoß des Gebäudes untergebrachte große Raum ist mit neuen Möbeln, hellen Tischen sowie blauen Stühlen ansprechend ausgestaltet. Über eine moderne Multimediaeinheit können Videofilme eingespielt und Powerpoint-Präsentationen auf einen großen Fernsehbildschirm übertragen werden.

Die Sitzung wurde von Bürgermeister Stefan Dorfmeister mit einer Tischglocke eröffnet. „Der Klang dieser Glocke soll als positives Zeichen dafür stehen, dass wir auch in den neuen Räumlichkeiten nach besten Wissen und Gewissen wichtige Themen der Gemeinde beraten und entscheiden“, sagte er. Auch künftig will Dorfmeister die Sitzungen mit dem Klang dieser Glocke eröffnen.

Auf der Tagesordnung des kurzen öffentlichen Teils standen die Bauanträge von Claudia und Armin Kaiser auf den Neubau eines Zweifamilienhauses mit Doppelgarage im Haldenweg 17 in Höchenschwand und der Bauantrag von Maximilian Baumgartner auf Abriss des bestehenden Anbaus und neuen Anbau an das bestehende Wohngebäude zu Wohnzwecken in Attlisberg 9. Beide Bauvorhaben wurden vom Gemeinderat einstimmig befürwortet.

Eine Bauvoranfrage von Wilhelm und Karl-Heinz Dümer auf Abriss eines alten Wohnhauses im Haldenweg 1 in Höchenschwand wurde von der Kreisbehörde positiv beschieden. Die Anfrage war in Vorfeld eines eventuell geplanten Kaufes des Anwesens gestellt worden. In diesem Zusammenhang stellte Petra Naylor aus Höchenschwand in der Sitzung ihre Pläne zum Kauf dieses Hauses vor. Ein Abriss sei ihrer Meinung nach viel zu schade, denn das Haus passe gut zu den dort stehenden zwei anderen älteren Häusern. Sie wolle das Gebäude erhalten und zu Wohnzwecken nutzen, sagte Petra Naylor. Der Gemeinderat traf in der Sitzung noch keine Entscheidung.

Die Baugenehmigung der Eheleute Silvia und Volker Langenbacher auf Abriss und Neubau eines Wohnhauses in Frohnschwand wurde erteilt. Bürgermeister Stefan Dorfmeister informierte, dass die Gemeinde in diesem Jahr keine Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung der Panoramastraße in Höchenschwand erhalte. Der Antrag auf Zuschuss soll im nächsten Jahr erneut gestellt werden.

Der Gemeinde gehören Teile des Bannwaldes Schwarzahalden. Dieses Gebiet wurde mit Zustimmung der Gemeinde als Kernzone dem Biosphärengebiet Schwarzwald zugeschlagen. Bürgermeister Stefan Dorfmeister informierte über eine Mitteilung des Regierungspräsidiums, wonach zukünftig der Begriff „Biosphärengebiet Schwarzwald“ auf der Homepage der Gemeinde verwendet werden darf.

Der neunte Strohskulpturenwettbewerbes der Gemeinde Höchenschwand wird am kommenden Sonntag beim Bauernmarkt in Frohnschwand eröffnet. Er hoffe auf einen tollen Wettbewerb und einen guten Besuch der Ausstellung, sagte dazu der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang unterstrich Dorfmeister, dass die Wiese gegenüber dem Bauernmarkt in Frohnschwand der ideale Ausstellungsort für diesen attraktiven Wettbewerb der Gemeinde sei. Er sei froh und zufrieden, dass es zu einer Einigung mit dem Grundstückseigner gekommen sei.