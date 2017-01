Höchenschwand Gemeinderat: Grünes Licht für zwei Bauvorhaben

Der Höchenschwander Gemeinderat beschäftigte sich in seiner Sitzung mit zwei Bauvorhaben, Spenden für die Kindertagesstätte und der unzureichenden Handyqualität in manchen Gebieten der Gemeinde.

Höchenschwand (pic) Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung einem Bauantrag zu. Ein Mann beabsichtigt auf dem Grundstück, Flurstück Nummer 6481 in Strittberg den Bau eines Einfamilienhauses. Durch dieses Bauvorhaben solle ein auf dem Grundstück stehendes altes Haus durch einen Neubau ersetzt werden, sagte dazu Bürgermeister Stefan Dorfmeister. Weiterhin informierte das Gemeindeoberhaupt, dass die Baugenehmigung für den Bau einer Montagehalle im Gewerbegebiet Tiefenhäusern für die Firma Oswald Matt erteilt wurde.

Der Gemeinderat stimmte außerdem der Annahme folgender Spenden für die Kindertagesstätte Höchenschwand zu: Fanclub Himmelsstürmer Höchenschwand (300 Euro), Landfrauen Höchenschwanderberg (500 Euro), Ferdinand Thoma (100 Euro), Sparkasse St. Blasien (183 Euro) und Schluchseewerk (250 Euro).

Günter Siegmund aus Höchenschwand kritisierte in der Sitzung die seit vielen Jahren bestehende schlechte Handy-Empfangsqualität in einigen Höchenschwander Wohnstraßen. Er habe vor 30 Jahren eine Wohnung im Haldenweg gekauft und könne dort sein Funktelefon so gut wie nie nutzen. Siegmund bat die Gemeinde, sich für einen besseren Handyempfang einzusetzen, etwa durch eine Verlängerung der Antennen-Masten im Natursportzentrum. Bürgermeister Stefan Dorfmeister sah grundsätzlich keine Zuständigkeit der Gemeinde. Hier sei der Netzanbieter gefordert. Er verwies in diesem Zusammenhang auf ein Schreiben der Gemeinde, indem er dem der Antragsteller seine Rechtsauffassung dargelegt habe. Trotzdem wolle er dieses Problem nochmals mit dem Gemeinderat diskutieren und dem Antragsteller einen abschließenden Bericht zukommen lassen, kündigte der Bürgermeister an.

Stefan Dorfmeister informierte außerdem, dass Edith Riedl, Erzieherin in der Kindertagesstätte Höchenschwand, Ende März in den Ruhestand geht. Ihre Nachfolge tritt ab 1. April Carmen Zimmermann an.