Höchenschwand Geführte Wanderung: Eine gelungene Premiere auf dem Wolfspfad und Wolfssteig

Die geführte Wanderung mit dem Schwarzwaldverein Häusern auf dem kürzlich eingeweihnten Wolfspfad und Wolfsteig stößt auf große Resonanz.

Höchenschwand – Auf eine große Resonanz fiel das gemeinsame Angebot der Schwarzwaldvereins Häusern und der Touristinformation Höchenschwand zu der ersten geführten Wanderung auf dem kürzlich eingeweihten „Wolfspfad“ und dem „Wolfssteig“ im Strittberger Staatswald durch den Höchenschwander Revierförster Robert Becker.

Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereines, Georg Leptig, freute sich 16 interessierte Wanderer, darunter auch einige Familien und Feriengäste, willkommen heißen zu dürfen. Robert Becker kündigte eine dreistündige Wanderung auf Teilen des Wolfspfades und des Wolfssteiges an. „Leider können wir das landschaftlich sehr reizvolle Teilstück im ,Bannwald Schwarzahalden’ wegen eines Felsrutsches nicht gehen. Zurzeit wird dort an einer Umleitung gebaut“, bedauerte Becker.

Nach kurzer Gehzeit erreicht die Gruppe einen abgestellten Schäferkarren im Wald. „Dieser Karren sollte eigentlich schon längst beseitigt werden. Witziger Weise passt er nun sehr gut zum Wolfspfad“, meinte Becker. Am Beispiel des Schäfers der seine Herde beaufsichtige, erzählte der Förster von den jüngsten Wanderungsbewegungen des Wolfes und gab Hinweise zum Leben mit dem Wolf. Aus allen Ländern, wo es seit Jahrhunderten Wolfspopulationen gäbe, wanderten die Tiere von Süden in die Schweiz oder von Osten über Bayern, dem Bayrischen Wald in den Südwesten und nach Norden. Dabei legten die Tiere große Wegstrecken von über 2000 Kilometer zurück. Ein Wolf könne bis zu 60 Kilometer am Tag zurücklegen. Das Thema Wolf werde sehr emotional diskutiert. Notwendig seien Informationen um die Akzeptanz zu erhöhen, aber auch die Bereitstellung von Fördermitteln für eine unbürokratische Schadensregulierung. Letztlich müssten auffällige Tiere vergrämt oder getötet werden, meinte der Förster.

Weiter ging die Wanderung auf dem landschaftlichen reizvollen Teil des Wolfssteiges mit herrlichen Ausblicken auf das Schwarzatal. An einem Rastplatz mit Blick auf die Gemeinde Brenden, hatten die Planer des Wanderweges eine Bank aus Douglasien Holz mit einem stilisierten Wolf aufgestellt. Hier gab Becker Informationen zum Bannwaldgebiet „Schwarzahalden“. Dieses ursprünglich 60 Hektar große Gebiet sei im Jahre 1994 auf 250 Hektar erweitert worden. Das extrem steile Gebiet sei forstwirtschaftlich schwierig zu bewirtschaften. Seit der Schaffung des Biosphärengebiet Südschwarzwald sei dieses Gebiet deshalb in die Kernzone aufgenommen worden. Seither sei jegliche Bewirtschaftung untersagt. Hier soll sich der Urwald von morgen entwickeln, erläuterte mit einigen Beispielen der Förster.

Nach gut zweieinhalb Stunden Gehzeit hatte die Gruppe die zu einer Wolfshütte umgebaute ehemalige Dumrighütte erreicht. „Der Umbau der Hütte sei von dem Weilheimer Architekten Rainer Grübner geleitet worden. Genau der richtige Mann für dieses Projekt, meinte Becker. Grübner kenne die Hütte seit seiner Jugend und habe dort schon vor 50 Jahren übernachtet. Er habe mit viel Engagement und Geschick die Hütte behutsam renoviert ohne deren Charakter zu verändern. Dabei habe er unglaubliche Geduld und ein großes Organisationstalent bewiesen, lobte Becker die Arbeit des Architekten.

Auf großes Interesse der Gruppe stießen die vielen am Wolfspfad und Wolfssteig aufgestellten Infotafeln und Wissensspiele. Eine von Georg Leptig verteilte Holzkugel konnte bei den verschiedenen Antwortmöglichkeiten eingeworfen werden. Der Lauf der Kugel zeigte dann an, ob die Antwort richtig oder falsch war.

Nach einer Gehzeit von vier Stunden hatte die Gruppe wieder den Ausgangspunkt der Wanderung erreicht. Robert Becker freute sich am Schluss, dass sich spontan aus der Gruppe heraus die Familien Jakobi aus Birndorf, Nezirovic aus Weilheim und die niederländische Familie van Rosevelt bereit erklärten, eine Patenschaft für noch drei fehlende Fährtenstempel zu übernehmen. „Eine sehr gelungene Premiere“, freute sich auch Georg Leptig.