Höchenschwand Gastgebertagung: So gehen Gastgeber mit Online-Bewertungen um

Bei der Gastgebertagung der Ferienwelt Südschwarzwald informierte Alexander Fritsch über den Umgang mit Online-Bewertungen und erklärte, nach welchen Kriterien die Urlauber ihre Unterkunft aussuchen.

Höchenschwand – Gut besucht war die Gastgeberversammlung der Ferienwelt Südschwarzwald. Im Mittelpunkt stand ein Referat von Alexander Fritsch, Unternehmer aus Bregenz (Österreich) und Dozent an der Hochschule in Chur/Schweiz, zum Thema "Reine Abzocke!!- Mit schwierigen Online-Bewertungen professionell umgehen."

Wer heute als Gast eine Unterkunft sucht, informiere sich zumeist im Internet. Hier stoße er aber zuerst auf Angebote der großen Online-Portale wie Booking oder Trivago. Diese Portale bieten hohe Rabatte, werben mit den Bewertungen der Hotels und Pensionen und bieten darüber hinaus kostenlose Stornierungen an. Es gehe bei der Vermittlung von Unterkünften um die Faktoren Preis und Qualität, sagte zu Beginn seines Referates Fritsch. Bewertungen sollen das Vertrauen in die Buchungsentscheidung erhöhen und das Risiko für den Gast minimieren.

Gerade in der Phase der Orientierung sei die Bewertung einer Unterkunft extrem relevant, machte Fritsch an einigen Beispielen deutlich. Die Bewertungen würden aber erst gelesen, wenn der Gast bereits einige Unterkünfte für die engere Wahl ausgewählt habe. Für die Entscheidung des Gastes bei der Buchung gäbe es eine Rangfolge in den Kriterien. So stehe die persönliche Empfehlung ganz oben auf der Skala, gefolgt von den indirekten Empfehlungen durch die abgegebenen Bewertungen über die Online-Portale. Fotos des Zimmers, der Preis, Fotos der Unterkunft, die Lage und die Klassifizierung nach Sternen seinen weniger entscheidend. Fritsch nannte auch Zahlen zu den abgegebenen Bewertungen. Weltweit wurden über eine Milliarde Bewertungen abgegeben, davon seien 82 Prozent positiv.

Die Bewertungen führten also zu einer Verbesserung in der Qualität, denn wer sich nicht verbessere, verschwinde vom Markt, begründete Fritsch die hohe Zahl der positiven Bewertungen. In diesem Zusammenhang ging Fritsch auch auf das Marketing bei der Vermarktung einer Unterkunft ein. Der Gast drücke in seiner Bewertung die Diskrepanz zwischen Erwartung und wahrgenommener Leistung aus. Bei negativen Bewertungen empfehle er rasch und professionell zu reagieren. Das beste Marketing sei immer noch ein freundlicher Service.

In der Diskussion kritisierte die Sprecherin der Hotzenwald-Tourismus GmbH, Nicola Vonhof, die Feststellung von Fritsch, dass die Sterne-Klassifizierung für den Gast nicht wichtig sei. Diese sei ein objektives Kriterium der Qualität einer Unterkunft und deshalb nach wie vor sehr wichtig für die Entscheidung des Gastes.

Im Weiteren stellte Katharina Strittmatter von der Projektstelle Albsteig des Landkreises Waldshut den Fernwanderweg "Albsteig Schwarzwald" von Albbruck bis zum Feldberg vor, der am 18. Juli eröffnet wird. Bei einem Albsteigtag am 23. Juli gäbe es zudem die Möglichkeit einer Sternwanderung nach St. Blasien, sagte Strittmatter. Nicola Vonhof stellte den neuen Gastgeber-Flyer und das Gastgeberverzeichnis der FerienWelt Südschwarzwald vor.

