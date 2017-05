Höchenschwand Friedrich Bettinger feiert Jubiläum: er ist schon 75 Jahre beim Kreisjägerverein

Friedrich Bettinger ist bereits seit 75 Jahren Mitglied im Kreisjägerverein Waldshut und erhält dafür nun eine Ehrung.

Kreisjägermeister Bernhard Kallup konnte einem Mitglied der Badischen Jäger, Kreisverein Waldshut (KV Waldshut), zu einem besonderen Jubliäum gratulieren: Friedrich Bettinger ist bereits 75 Jahre Mitglied des Vereins. Der heute 91-Jährige trat am 15. Mai 1942 im Alter von 16 Jahren in den Verein ein. Auf eine solch lange Vereinsmitgliedschaft kann derzeit außer ihm niemand blicken, schreibt der Kreisjägerverein in einer Pressemitteilung.

Friedrich Bettinger, Jahrgang 1925, hat mit 15 Jahren seine Jägerprüfung abgelegt, mit 16 durfte er seinen Jagdschein lösen. „Die Prüfung war damals noch sehr streng, es war nicht leicht, sie zu bestehen“, erinnert er sich. Mit dem Bestehen der Jagdprüfung wurde er Mitglied im KV Waldshut und im Deutschen Jagdverband. Die Leidenschaft für die Jagd liegt bei ihm in der Familie. Er ist ein genauso begeisterter Jäger wie vorher sein Großvater, sein Vater und auch seine Mutter. „Ich habe alles von der Pike auf gelernt, bin schon als Kind mit in den Wald gegangen.“ Sein Vater Wilhelm Bettinger und seine Mutter Elfriede Bettinger haben diese Leidenschaft an ihn weitergegeben. Mit dem Vater war er oft auf dem Hochsitz, die Mutter ging besonders gern pirschen.

Das Jagen und den Wald liebt Friedrich Bettinger über alles: „Rauszugehen war für mich immer das allerwichtigste.“ Er erinnert sich, dass er sogar manchmal die Schule geschwänzt hat, um in den Wald zu gehen. Seine Tante schrieb ihm Entschuldigungszettel. Damals hatten sie noch eine große Jagd, das Revier ging von Frohnschwand bis Bannholz. Seinen ersten Bock, erinnert sich Friedrich Bettinger, hat er in Remetschwiel geschossen.

Als er dann als Augenarzt, mit der Spezialisierung auf Krankheiten im Augeninneren, beruflich sehr stark eingebunden war, blieb für die Jagd oftmals nicht so viel Zeit, wie er es gern hätte. Doch wann immer es möglich war, ging er in den Wald. „Ich habe so viel Schönes im Wald erlebt, die Jagd hatte für mich immer große Bedeutung.“ Inzwischen geht der 91-Jährige nicht mehr jagen, leider, so erklärt er mit Bedauern, macht in diesem Alter das Auf und Ab doch sehr zu schaffen. Doch da er mitten im Wald wohnt, muss er auf diesen trotzdem nicht verzichten. Zum Jubiläum gratulierten neben dem Kreisjägermeister auch der Hegeringleiter von Höchenschwand, Claudius Rautenberg, und die Jagdhornbläser St. Blasien mit einem Ständchen.