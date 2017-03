Höchenschwand Förderverein SV Höchenschwand: Stanley Schulze bleibt Vorsitzender

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins des SV Höchenschwand wurde Stanley Schulze als Vorsitzender bestätigt. Neuer Kassierer ist Guido Mertens. Der Verein freute sich im vergangenen Jahr über einen Zuwachs von zehn neuen Mitgliedern.

Höchenschwand (pic) Stanley Schulze bleibt Vorsitzender des Fördervereines des Sportvereins Höchenschwand (SV). Bei der Hauptversammlung in der "Hachostube" wurde er von den Mitgliedern für weitere zwei Jahre einstimmig bestätigt. Aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte der Kassierer Christian Ruebe. Zu seinem Nachfolger wurde in Abwesenheit einstimmig Guido Mertens gewählt.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Stanley Schulze auf die Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Vereinsjahr ein. So hätten sich die Mitglieder des Fördervereines mit dem Sportverein an drei Altpapiersammlungen beteiligt. "Das Ergebnis der Sammlungen hätte besser sein können", meinte dazu der Vorsitzende. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei dem Bauunternehmer Michael Schmidt für die Unterstützung durch dessen Fuhrpark. Im laufenden Jahr beteiligten sich die Mitglieder des Fördervereines an verschiedenen Arbeitseinsätzen des Sportvereines. So wurde unter anderem Platz für weitere Bandenwerbungen am Sportplatz geschaffen und nicht mehr aktuelle Werbebanner entfernt. "Wir sind zurzeit in Gesprächen mit der Gemeinde und verschiedenen Firmen der Region und Höchenschwand für die Erweiterung der Bandenwerbung", kündigte Schulze an. Wie in den Vorjahren übernahmen die Mitglieder des Fördervereines die Bewirtung beim Rothaus Zäpfleturmfest sowie beim Jugendhallenturnier im Dezember. Positiv sah Schulze die Entwicklung der Mitgliederzahlen. "Wir haben im vergangenen Jahr zehn Neumitglieder werben können", freute sich dieser.

Der Vorsitzende des Sportvereines Höchenschwand, Christian Schlachter, dankte in der Sitzung für die Arbeit des Fördervereines und die finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit durch den Förderverein.

des SV Höchenschwand mit derzeit 80 Mitgliedern ist ein selbstständig eingetragener Verein. Ziel des Vereines ist die finanzielle und personelle Unterstützung der Jugendarbeit des SV Höchenschwand. Informationen unter www.sv-hoechenschwand.de/foerderverein