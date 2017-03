Höchenschwand Feuerwehr Höchenschwand: Rückblick auf 25 Einsätze

Feuerwehr Höchenschwand blickt auf 25 Einsätze zurück. Beförderungen stehen im Mittelpunkt. Stellvertreter des Kommandanten, Thomas Danger, und Feuerwehrmann Mattis Garand sind jetzt Brandmeister.

Höchenschwand (pic) Mit ihrer Führung sind die Feuerwehrkameraden aus Höchenschwand zufrieden. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag im Gasthof "Adler" in Strittberg entlasteten sie einstimmig das Leitungsteam um den Kommandanten Dominik Kaiser.

Bürgermeister Stefan Dorfmeister nahm die anstehenden Beförderungen vor. So wurde Mattis Garand zum Feuerwehrmann und der Stellvertreter des Kommandanten, Thomas Danger, zum Brandmeister ernannt.

Kommandant Dominik Kaiser blickte in seinem Tätigkeitsbericht auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurück. So mussten die 37 aktiven Feuerwehrangehörigen insgesamt 25 Mal ausrücken, darunter auch zu drei Löscheinsätzen. Ein größerer Einsatz war bei einer Gasexplosion in einem Zeltlager in der Leinegg erforderlich. "Wir haben hier die Feuerwehr aus Ühlingen unterstützt", erinnerte Dominik Kaiser.

Zu den Aufgaben der Höchenschwander Feuerwehr gehört auch die technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen, hier wurde die Feuerwehr drei Mal angefordert. Im Zusammenhang mit den sechs Fehl- oder Täuschungsalarmen durch Brandmeldeanlagen berichtete der Kommandant, dass im vergangenen Jahr die Anzahl deutlich reduziert werden konnte. "Wir haben bei den Betreibern darauf hingewiesen, dass für die Qualität der Anlagen eine regelmäßige Wartung unumgänglich ist", sagte Kaiser. Als weiteren Grund für den Rückgang nannte der Kommandant die Sensibilisierung der Mitarbeiter in den jeweiligen Gebäuden.

Zufrieden äußerte sich Kaiser mit der Ausrüstung der Feuerwehr. Mit dem im vergangenen Jahr beschafften neuen Mannschaftstransportwagen sei der Fuhrpark der Wehr in einem sehr guten Zustand. In diesem Zusammenhang dankte Kaiser Bürgermeister Stefan Dorfmeister und dem Gemeinderat.

Lucien Ulce berichtete von den Tätigkeiten der 16 Mitglieder der Jungfeuerwehr. Höhepunkte waren die Teilnahme am Kreisfeuerwehr-Zeltlager und ein Übungswochenende mit Übernachtung und gemeinsamen Essen im Feuerwehrgerätehaus in Höchenschwand.

Ehrenkommandant Thomas Kaiser trug den Tätigkeitsbericht für die zehn Mitglieder der Altersabteilung vor. Für guten Probenbesuch erhielten fünf aktiven Feuerwehrkameraden einen Gutschein. Matthias Baumgartner hatte nie gefehlt. Bei der Jugendfeuerwehr wurden vier Kameraden ausgezeichnet.

Grußworte sprachen Bürgermeister Stefan Dorfmeister, Kreisbrandmeister Thomas Santl, der Verbandsvorsitzende der Kreisfeuerwehr, Manfred Rotzinger, Matthias Schmitt, Feuerwehr Häusern, Matthias Block, Feuerwehr Weilheim und Mario Dietsche für die Bergwacht Höchenschwand.

Die Feuerwehr

Die Feuerwehr Höchenschwand hat zurzeit 37 aktive Mitglieder. Reinhold Maier betreut die Altersabteilung mit zurzeit zehn Angehörigen und Lucien Ulce die 16 Angehörigen der Jugendfeuerwehr. Bei größeren Einsätzen kooperieren seit Jahren die Feuerwehren aus Weilheim, Höchenschwand, Häusern und St. Blasien. Seit 2014 ist Dominik Kaiser Kommandant der Höchenschwander Wehr.