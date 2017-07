Höchenschwand Ferienspaß in Höchenschwand: Programm bietet viel Spaß und Abwechslung

Die Gemeinde Höchenschwand hat auch in diesem Jahr wieder ein kurzweiliges Kinder- und Ferienprogramm vom 31. Juli bis 8. September zusammengestellt.

Höchenschwand (pic) So ein Spaß: Die Sommerferien bieten auch für die Daheimgebliebenen viel Vergnügen und Spannung. Die Gemeinde Höchenschwand auch in diesem Jahr wieder ein kurzweiliges Kinder- Ferienprogramm zusammengestellt. So arbeiten die Kids mit Holz und Pappmaché mit einem Glasbläser oder basteln ein Mini-Insektenhotel. Unter Anleitung werden leckere Pizzen kreiert oder schmackhafte Kekse gebacken. Ein Wassermeister stellt seine Arbeit vor; auch enthält das Ferienprogramm einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder. Tanzaktivitäten gibt es mit der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern oder beim „Zumba“. Die Verkehrswacht informiert mit Themen rund ums Rad. Sportlich geht es zu beim Tennis, Bogenschießen, Karate oder Klettern. Für viel Spaß sorgt ein Spielevormittag oder ein Fußballmatsch am Nachmittag. Schon traditionell spielt das Clown-Theater „Kakerlaki“ am 9. August im Kurgarten, zudem verwandelt sich der Kursaal im „Haus des Gastes“ an verschiedenen Tagen in ein Puppentheater oder in ein Kino.

Im Programm enthalten sind auch Besuche auf einem Bauernhof, in der örtlichen Bücherei, bei der Höchenschwander Feuerwehr oder Bergwacht; auch eine Domführung darf nicht fehlen. Unternehmungslustige Kids erwarten verschiedene Themenwanderungen mit vielen Überraschungen. Höhepunkte sind wieder die Veranstaltungen mit „Alex & Joschi“. Beide zeigen am 1. August und 8. September ihre spannende Clown-Akrobatik.

Da die Teilnehmerzahlen für die einzelnen Veranstaltungen begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung (unter Telefonnummer 07672/481 80) erforderlich. Den Flyer mit weiteren Informationen zum Ferienprogramm gibt es bei der Tourist Information Höchenschwand oder im Internet (www.hoechenschwand.de).