Höchenschwand Ein zünftiges Jubiläumsfest wird zum 25-jährigen Bestehen des Zapfwellenvereins gefeiert

Der Zapfwellenverein Höchenschwand bietet eine Oldtimer-Traktorenshow beim Sommerfest der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern zur Feier seines 25-jährigen Bestehens.

Der Zapfwellenverein Höchenschwand feiert am Sonntag, 25. Juni, sein 25-jähriges Bestehen. Der Name mag für Außenstehende etwas merkwürdig klingen. Eingeweihte wissen jedoch, dass es sich bei dem Verein um die Freunde alter Traktoren handelt. Die Vereinsmitglieder beteiligen sich zur Feier ihrer nun schon 25 Jahre währenden Vereinsgeschichte mit einem eigenen Oldtimer-Traktorentreffen im Rahmen des Sommerfests der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, das ab 11 Uhr an der Halle in Attlisberg gefeiert wird.

Zur Vereinsgeschichte: Vor 25 Jahren saßen acht Männer zusammen und diskutierten eifrig über alte und neue Traktoren. Im Zentrum der Diskussionen stand die Frage, ob alte oder doch eher neuere Traktoren mehr Zapfwellenumdrehungen bringen. Auch Wetten wurden in diesem Zusammenhang abgeschlossen. Um der Lösung dieser Fragen näherzukommen, wurde sogleich für den folgenden Abend ein weiterer Termin angesetzt. Von da an trafen sich die Acht regelmäßig und ein neuer Verein in der Höchenschwander Vereinslandschaft war geboren. Über einen passenden Namen war man sich schnell einig. Da es bei der Wette am ersten Abend um die Umdrehungszahlen einer Zapfwelle ging, nannten die Gründer den Verein kurzerhand Zapfwellenverein.

In der Folge wurden alte Traktoren aus der Versenkung geholt und restauriert und alsbald tuckerten diese Fahrzeuge gemeinsam über die Straßen. Besonders wichtig für die acht Mitglieder sind die Freundschaften und die Pflege der Kameradschaft. Dazu gehört auch ein einheitliches Erscheinungsbild mit Weste, Hemd und Hut. Präsident ist seit der Gründung Konrad Schäuble.

Der Zapfwellenverein organisiert regelmäßige Ausfahrten, zu denen auch andere Besitzer von Oldtimern eingeladen werden. Seit dem Jahr 2005 nimmt der Zapfwellenverein außerdem am Höchenschwander Strohskulpturenwettbewerb teil und überrascht dabei immer wieder mit neuen Ideen. Selbstredend wurde bereits ein Traktor gebaut, aber auch eine Mühle, die Strittberger Kapelle, eine Postkutsche mit Pferd, eine Klopfsäge und die Märchenfiguren „Hänsel und Gretel“.

Glanzpunkte im Vereinsleben waren die Feiern zum fünf- und zehnjährigen Bestehen, die mit Rundfahrten um den Höchenschwander Berg, Geschicklichkeitsturnieren oder dem Grillen eines Ochsen am Spieß gefeiert wurden. Die damalige Harmonie, gute Unterhaltung und Fröhlichkeit wünscht sich der Zapfwellenverein nun auch für die Feiern zum 25-jährigen Bestehen, zu der die ganze Bevölkerung und viele weitere Gäste eingeladen sind. Ab 11 Uhr spielen die Polka-Rebellen zum Frühschoppen auf. Das Nachmittagskonzert gestalten der Musikverein Geislingen und die Trachtenkapelle Niederwihl. Von 13 bis 15 Uhr bietet der Zapfwellenverein ein Gaudi- und Geschicklichkeitsfahren mit den alten Traktoren an.