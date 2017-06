Höchenschwand Ein etwas anderes Kurkonzert begeisterte am Mittwoch im Kurhaus in Höchenschwand

Ein etwas anderes Kurkonzert begeisterte am Mittwoch im Kurhaus in Höchenschwand

Werkskapellen von Sedus Stoll und der Firma Schmidt aus St. Blasien boten ein facettenreiches Programm mit dem "Grennville-Marsch" oder mit James-Bond-Filmmusik.

Kurkonzerte gehören zum normalen touristischen Angebot der Gemeinde Höchenschwand. Über ein "etwas anderes Konzert" durften sich aber am vergangenen Mittwoch die Gäste im gut besuchten Kursaal freuen. Zum ersten Mal unterhielten mit der "Schmidt-Werkskapelle" aus St. Blasien und der "Werkskapelle der Sedus Stoll AG" gleich zwei Betriebskapellen mit einem abwechslungsreichen Programm die Gäste.

Den musikalischen Auftakt übernahm die unter der Leitung von Stefan Köpfer stehende Werkskapelle aus St. Blasien. Nach dem dynamisch gespielten und schwungvoll vorgetragenen "Military Escort March" führte Lothar Behringer durch das weitere Programm. Zwischen den Musikstücken wie dem Schlager "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" von Jack White oder dem "Grennville-Marsch" gab dieser auch Informationen zu der 1920 von Alfred Schmidt gegründeten und landläufig als "Schneepflug-Schmidt" bekannten Firma. Die Lacher auf seiner Seite hatte Behringer auch mit dem sogenannten Treu-Test für Paare. Dazu forderte er zunächst alle treuen Frauen im Saal auf, sich von ihren Plätzen zu erheben. Bei der Gegenprobe durften dann aber alle treuen Männer sitzen bleiben. Mit dem bekannten Marsch "Auf der Vogelwiese" und der Zugabe "Polka mit Herz" beendete die "Schmidt-Werkskapelle" den ersten Teil des Konzertes.

Die "Werkskapelle der Sedus Stoll AG" unter der Leitung von Herbert Ebner aus Höchenschwand übernahm mit der Erkennungsmelodie der "James Bond – Filme" das weitere Programm. Durch das Programm führte Thomas Senn. Dieser gab auch Informationen zur Stuhlfabrik und der seit 82 Jahren bestehenden Werkskapelle. Musikalisch folgten die Polka "Auf und ab" und der von Josh Groban bekannt gewordene Hit "You raise me up". Als Sänger begeisterte hier der Entwicklungsleiter der Firma, Peter Grasse. Mit einem Medley bekannter Hits aus den 70er Jahren wie "Thriller", oder "Eye Of the Tiger" und der Polka "Von Freund zu Freund verabschiedeten sich die Werksmusiker aus Dogern. Für den langanhaltenden Applaus bedankten sich beide Werkskapellen mit dem gemeinsamen gespielten Marsch "Hoch Baden" und der Polka "Wir Musikanten".