Höchenschwand Ein Schwank zum Lachen

Der Theaterabend des Gemischten Chors Amrigschwand trifft Geschmack des Publikums. Vor allem die vielen witzigen Dialoge und die Situationskomik kommen an. Weitere Aufführungen sind am 21. und 22. April.

Höchenschwand – Herzlich lachen konnten die Besucher in der gut besuchten Attlisberger Halle bei dem Lustspiel in drei Akten „Fast wie früher“, das am Ostersonntag von der Theatergruppe des gemischten Chores Amrigschwand unter der Regie von Gisela Fehrenbacher aufgeführt wurde. Die acht Laienschauspieler des Ensembles boten eine überzeugende schauspielerische Leistung. Durch die vielen witzigen Dialoge und komischen Situationen auf der Bühne wurde der Abend wieder zu einer Werbung für das Volkstheater.

Eine glückliche Hand bewies das Ensemble bei der Auswahl des Stückes, denn die Handlung war den Schauspielern quasi auf den Leib geschrieben. „Uns haben die Probenabende der vergangenen sechs Wochen sehr viel Spaß gemacht“, erzählte Petra Brogle, die in dem Stück die Bäuerin Sabine spielt. Der langjährige Opa, Manfred Fehrenbacher, der krankheitsbedingt in diesem Jahr nicht mitspielen konnte, brachte sein handwerkliches Geschick beim Bühnenbild ein. Zusammen mit Edgar Villinger verwandelten beide die Bühne der Halle Attlisberg in einen altmodischen Bauernhof. Neben einem Tisch und den Sitzgelegenheiten platzierten sie in der Mitte der Bühne ein romantisches Toilettenhäuschen, das in der Handlung eine nicht unwichtige Rolle einnimmt.

Zur Handlung: Dem Ehepaar Sabine und Anton Berger (Petra und Frank Brogle) steht das Wasser bis zum Hals, den der veraltete Hof macht nur noch Verluste. Doch die Lösungsansätze könnten nicht unterschiedlicher sein: Anton, anspruchslos und von kräftiger Gestalt, träumt von einer millionenschweren Betriebserweiterung, seine Frau Sabine, gewieft, mit beiden Beinen im Leben stehend, möchte lieber „Ferien am Bauernhof“ mit Wohlfühl-Massagen und Wellness anbieten.

Da aber keiner mit offenen Karten spielt, gibt es bald ein großes Durcheinander. Die einzige, die daran Freude hat, ist die schwerhörige Oma (Jutta Gramlich), die mit ihren „Bauernregeln“ den Rest der Familie zur Verzweiflung treibt. Die naive Tochter Claudia (Linda Hak), der „Altledige Fritz“, eine ungepflegte Erscheinung, überzeugend dargestellt von Hans-Peter Vogelbacher, der Immobilienmakler Emil (Horst Ketterer), die „scharfe Gisela“, Beamtin vom Landwirtschaftsamt, gekonnt gespielt von Grit Tritschler und der ruhige Berater vom Amt für Wirtschaftsförderung, Tommy, (Boris Hak), vervollständigen das Team der Laienschauspieler.

wird am Freitag, 21. April und am Samstag, 22. April, jeweils um 20 Uhr, in der Halle Attlisberg nochmals aufgeführt. Karten für die reservierten Plätze gibt es bei der Kurverwaltung Höchenschwand.