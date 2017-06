Höchenschwand Ehrung im Gemeinderat Höchenschwand: Blutspender stehen im Fokus

Bürgermeister Stefan Dorfmeister würdigt in der jüngsten Gemeinderatssitzung das Engagement der Bürger. Ein weiteres Thema der Sitzung war die Verpflegung in der Kinderkrippe.

Höchenschwand – Bürgermeister Stefan Dorfmeister nutzte den Rahmen der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung, um gemeinsam mit Ulrich Egge von der Leitung des DRK in St. Blasien langjährige Blutspender aus Höchenschwand zu ehren. So erhielten Irene Wagner für ihre 50. Blutspende das goldene Kreuz mit goldenem Kranz und der eingravierten Zahl 50, Norbert Maier, der 25 Mal gespendet hatte, das gleiche Kreuz mit eingravierter Zahl 25 und Elke Lienemann, die zehn Mal gespendet hatte, die Ehrennadel in Gold. Alle Geehrten erhielten eine Urkunde des Baden-Württembergisch/Hessischen Blutspendedienstes. Bürgermeister Stefan Dorfmeister überreichte im Namen der Gemeinde ein Präsent.

In seiner Laudatio unterstrich Dorfmeister wie wichtig in der heutigen Zeit das Spenden von Blut für die medizinische Versorgung der Kranken und Unfallopfer sei. Ohne dieses ehrenamtliche Engagement der Bürger sei der ständig ansteigende Bedarf an Blutplasma nicht zu decken und das ein oder andere Leben nicht zu retten. Weitere Blutspender, die am Abend verhindert waren, werden zu einem späteren Zeitpunkt geehrt.

Daniel Keck von der Cateringfirma Apetito stellte in der Sitzung die Leistungen seines Unternehmens vor. Die Gemeinde prüft zurzeit Alternativen für die Verpflegung der Kinder der VÖ-Gruppe (Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten) innerhalb der Kindertagesstätte. Bisher wurde deren Verpflegung in der Küche der Kinderkrippe zubereitet. Dies ist aber nun nicht mehr möglich, weil der angemeldete Bedarf die technischen Möglichkeiten der kleinen Küche übersteigt. Aktuell sind neben den Kindern der Kinderkrippe 40 Kinder der VÖ-Gruppe für eine Verpflegung angemeldet.

Zukünftig will die Gemeinde dort nur noch die Verpflegung für die Kinder der Kinderkrippe zubereiten. "Apetito" liefert auf Bestellung fertig zubereitete, schockgefrorene Gerichte, die bis zu einem Jahr gelagert und über einen Kombidämpfer schnell zubereitet werden können. Über ein Mischkonzept könnte die Gemeinde auch die einzelnen Gerichte verändern oder durch eigene Leistungen aufwerten. Alle für die Aufbewahrung und spätere Zubereitung notwendigen Geräte werden vom Anbieter geliefert. "Wir verzichten bei unseren Gerichten auf jegliche Geschmacksverstärker. Zu unseren Kunden zählen bundesweit viele Schulen und Kindergärten", sagte Daniel Keck.

Das Angebot stieß beim Gemeinderat allgemein auf Zustimmung. Nun soll zunächst durch die Leitung der Kindertagesstätte eine Umfrage bei den betroffenen Eltern gestartet werden. Bei einer Vorlaufzeit von vier Wochen könnte dann die Verpflegung über die Cateringfirma geliefert werden.