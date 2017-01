Höchenschwand Ehrung für treuen Höchenschwand-Gast

Maria Fenster aus Walsrode bei Hannover macht seit 25 Jahren Urlaub im Dorf am Himmel. Sie erhielt eine Auszeichnung durch Tourismuschef Sebastian Stiegeler.

Einen treuen Kurgast konnte der Tourismuschef Sebastian Stiegeler am Dienstag im Café "Dorfschmiede" ehren. Maria Fenster (70) aus Walsrode bei Hannover verbrachte zum 25. Mal einen Kururlaub im "Dorf am Himmel".

Bei einer Tasse Kaffee erzählte die rüstige Rentnerin von ihrer langen Liebe zu Höchenschwand. So sei sie im Dezember 1992 das erste Mal für eine Kur in das damalige "Alpenpanorama" gekommen. "Aus den genehmigten vier Wochen wurden sechs, denn mein behandelnder Arzt hat mir eine Verlängerung von zwei Wochen verordnet", erinnerte sich Maria Fenster. Von Anfang an habe ihr das sonnige Dorf, die Landschaft mit seinem herrlichen Alpenpanorama und die gut angelegten Spazierwege gefallen. In Folgezeit habe sie deshalb immer im Dezember sogenannte "Kururlaube" mit Anwendungen im "Alpenpanorama" und ab dessen Schließung im Jahre 2002 im "Sonnenhof" gemacht. Logiert habe sie seit dieser Zeit immer bei der Familie Kirner, früher bei Robert und Friedhilde und heute bei deren Nachfolgern, Tobias und Susanne. In der ganzen Zeit habe sie sich bei den Gastgebern sehr wohl gefühlt, bekräftigte Maria Fenster.

"Immer wenn sie kommen, wissen wir dass bald Weihnachten ist", lachte Tourismuschef Sebastian Stiegeler in seiner Laudatio, denn Maria Fenster war in all den Jahren bis heute immer im Dezember angereist. Neben den regelmäßigen Anwendungen in den genannten Kureinrichtungen besuchte Maria Fenster die Sehenswürdigkeiten der Region oder unternahm ausgedehnte Spaziergänge rund um Höchenschwand. Die Abende verbrachte sie zumeist beim Kartenspielen mit Kurgästen oder netten Gesprächsrunden. "Mir ist es in Höchenschwand nie langweilig geworden", bekräftigte sie. Sebastian Stiegeler, Robert und Tobias Kirner bedankten sich bei dem treuen Gast mit Geschenken. "Ich hoffe, dass sie auch 2017 wieder die Weihnachtsfeiertage in Höchenschwand verbringen werden", sagte Sebastian Stiegeler.