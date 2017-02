Höchenschwand Dorfzunftabend in Höchenschwand: Unterhaltsam und kurzweilig

Dorfzunftabend in Höchenschwand: Unterhaltsam und kurzweilig

Dorfzunftabend im Höchenschwander Haus des Gastes sorgt für beste Fastnachtsunterhaltung. Originelle Showtänzeund witzige Vorträge treffen den Geschmack der Publikums.

Beste Fastnachtsunterhaltung boten die Mitwirkenden beim 35. großen "Dorfzunftabend" am Samstag im Kursaal des "Haus des Gastes". Gelungene Showtänze in farbenprächtigen Kostümen wechselten sich ab mit witzigen Wortbeiträgen. Durch das Programm führte charmant Nicole Vogelbacher. Die Umbaupausen überbrückte die "Zäpflemusik" unter der Leitung von Markus Looss.

Markus Looss und Jutta Gramlich erhielten für ihre Verdienste in der Narrenzunft aus der Hand des Zunftmeisters Martin Hagenbucher die Verdienstorden des Höchenschwander Narrenvereins. Inge Zumkeller wurde vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) mit dem sehr seltenen Fastnachtsorden "Für ein halbes Leben" geehrt. Schon der Auftakt durch die Jazztanzgruppe Häusern sorgte für viel Begeisterung im Saal. Ein erster Höhepunkt dann der "Staatsbesuch von Queen Elisabeth II mit Ehemann Prinz Philipp" (Petra und Stefan Dorfmeister) mit ihrer schottischen Garde (De Zemmegwürfelte Hufe"). Laut stark bejubelten die Gäste die ankommende Staatskarosse und den Auftritt der Queen. Janine Behringer und Marie Heilmeiner berichteten von ihren Erlebnissen als Praktikanten bei der Post. Die Tanzgruppe "Daintys & DeLicious begeisterte anschließend mit einem HippHopp Tanz und die Narrenfrauen entführten in den Zirkus "Mania". Gelungen auch der Vortrag von Andrea Gunkel, die unter anderem über ihre Erlebnisse beim Besuch eines Sexshops im Urlaub berichtete. Lacherfolge erzielte sie bei einem angedeuteten Striptease. Nicole Heilmeier gab als "Babitschka" Tipps zur Nutzung des Alten Rathauses und Thomas Kaiser, Martin Hagenbucher und Armin Kessler entführten in die Hector-Akademie Höchenschwand.

Viel Applaus gab es für die Tanzeinlagen der Wandergruppe Petra, die als Zigeunerinnen auftraten und die Höchenschwander Frauengemeinschaft, die als Holzhauerinnen über die Bühne wirbelten. Neue Wege gingen in diesem Jahr die Jungnarren. Sie berichteten mit einigen Videoclips über das Wirken verschiedener Superhelden in Höchenschwand. Weitere Höhepunkte des Abends waren der Auftritt der Feuerwehr als "Ghostbusters" und der Beitrag von Franzi & Kathrin, die über ihre Gewichtsprobleme berichteten. Der Narrenrat beschloss gegen Mitternacht den Abend mit einem Hexentwist.