Höchenschwand Die katholische Frauengemeinschaft Höchenschwand hat aktive und spendierfreudige Mitglieder

Bei der katholischen Frauengemeinschaft Höchenschwand wird Sandra Schmidt neu in das Vorstandsteam gewählt. Auch Ehrungen stehen auf der Tagesordnung.

Das Vertrauen der Mitglieder hat das Vorstandsteam der katholischen Frauengemeinschaft mit Elli Kohlbrenner, Andrea Stemmer, Renate Heilig, Petra Hug, Mary Tröndle, Andrea Baumgartner, Annette Schmidt und Beate Tasse. Neu in den Vorstand gewählt wurde Sandra Schmidt aus Heppenschwand.

Als neue Mitglieder stellte die Vorstands-Sprecherin Elli Kohlbrenner Lydia Berger und Jessica Lütte aus Strittberg vor. Die Ehrungen treuer Mitglieder nahm Elli Kohlbrenner mit Präses Pfarrer Ivan Hoyanic vor. Geehrt wurden Sabine Richter (zehn Jahre), Petra Huber-Götz (15 Jahre), Renate Gerber (20 Jahre) und Christel Maier (25 Jahre). Neben den Urkunden und Blumen, die Elli Kohlbrenner überreichte, erhielten Christel Maier aus der Hand des Pfarrers eine Ehrenkerze der Kirchengemeinde St. Michael und Renate Gerber ein Weinpräsent. Weitere Ehrungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

"Jeder von Euch hat in den vergangenen Jahren viel geleistet, teilweise auch in der Vorstandschaft mitgearbeitet. Dafür danke ich Euch herzlich", sagte Elli Kohlbrenner. Pfarrer Hoyanic lobte den überkonfessionellen Dienst der Frauengemeinschaft in der Gemeinde. Besonders hob er die große Spendenbereitschaft der Frauen hervor. Auch in diesem Jahr hatten die Frauen 300 Euro an das Hilfsprojekt von Pater Zacharias in Indien, weitere 300 Euro an Pater Neuenhofer in Bolivien und 400 Euro an eine bedürftige Person in der Gemeinde gespendet.

Die Berichte von Elli Kohlbrenner und Andrea Baumgartner, die Schriftführerin Renate Heilig vertrat, spiegelten ein ereignisreiches Vereinsjahr wieder. Mit viel Engagement hatten sich die Frauen an kirchlichen und weltlichen Festen beteiligt, hatten Wallfahrten nach Todtmoos und zur Lourdesgrotte nach Leuggern in der Schweiz organisiert, an Weihnachten Adventskränze gebastelt und verkauft, die Bewirtung beim Seniorennachmittag der Gemeinde übernommen und den Suppensonntag organisiert. Wie jedes Jahr hatte sich die Frauengemeinschaft am Dorfzunftabend an Fastnacht beteiligt, bei dem sie als Zimmermänner begeisterten. "All diese Aktionen wären ohne eure Unterstützung gar nicht möglich gewesen", bedankte sich Elli Kohlbrenner.

Das neue Jahr ist wieder gespickt mit vielen Terminen. Schon am Mittwoch, 3. Mai, bietet die katholische Frauengemeinschaft die jährliche Wallfahrt nach Todtmoos an. Die Frauengemeinschaft beteiligt sich auch am diesjährigen Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde. Die Bastelarbeiten dafür beginnen im Juni.

Ulrich Egge vom DRK-Ortsverein St. Blasien informierte über den Blutspendedienst und den hohen Bedarf an Spenderblut. Allein in Baden-Württemberg werden täglich bis zu 2500 Blutkonserven benötigt, sagte Egge. Besonders freute er sich über eine Spende der Frauengemeinschaft in Höhe von 300 Euro, die Elli Kohlbrenner bei der Hauptversammlung übergab.