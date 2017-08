Höchenschwand Die Schlemmermeile in Höchenschwand öffnet am Samstag

Die Schlemmermeile in Höchenschwand öffnet am Samstag

Der Festauftakt der Schlemmermeile findet am Samstag mit dem Fassanstich statt. Eine Läufergruppe kommt zu diesem Anlass aus der Partnerstadt Arradon.

Unter dem Motto "Himmlisch guet esse und viel Musik" wird von Samstag, 12. August, bis Montag, 14. August, die 24. Höchenschwander Schlemmermeile veranstaltet. Zum Fassanstich wird eine Läufergruppe aus der französischen Partnerstadt Arradon erwartet.

Am Samstag und Sonntag zeigt die Höchenschwander Gastronomie ihr reichhaltiges Koch-Repertoire. Die Gerichte werden dabei traditionell auf der Meile in der St. Georg-Straße und dem Hebelweg zubereitet und angeboten. Wie immer lockt ein tolles Rahmenprogramm zahlreiche Besucher von Nah und Fern an.

Schon traditionell wird die Schlemmermeile am Samstag um 11 Uhr mit dem Fassanstich beim Café "Dorf-schmiede" eröffnet. Während des ganzen Tages werden verschiedene Tanzkapellen für die musikalische Unterhaltung sorgen. Gegen 17 Uhr besuchen wieder zahlreiche Oldtimer-Traktoren des Zapfwellenvereins Höchenschwand die Schlemmermeile. Der absolute Höhepunkt ist aber auch in diesem Jahr das Höhenfeuerwerk, das am Abend um 23 Uhr abgefeuert und wieder für staunende Gesichter sorgen wird. Hierfür zeichnet, wie in jedem Jahr, der inzwischen bekannte "Bomben Erich" verantwortlich.

Auch am Sonntag gibt es den ganzen Tag über Live-Musik, auch die Trachtenkapelle Höchenschwand gibt ein Konzert. Schon traditionell zeigt das örtliche Autohaus Müller seine neuen Fahrzeuge, im Gegensatz zu früheren Jahren aber nicht mehr in der Poststraße, sondern auf dem Kurhausplatz. Am Sonntagsverkauf beteiligen sich das Schuhhaus Rogg, der Alpenblick-Shop und die Galerie Alte Schmiede.

Erstmals gibt es bei der Schlemmermeile Darbietungen alter Handwerksberufe. Auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche im Hebelweg präsentieren sich von 11 bis 17 Uhr ein Seiler, ein Korbflechter, ein Fossilienpräparator, ein historischer Stuckateur, ein historischer Saftpresser sowie der bekannte Glasträger.

An beiden Tagen findet im Kurgarten das Kinderprogramm statt. Wie in jedem Jahr endet die Schlemmermeile am Montagabend musikalisch beim Café "Dorfschmiede" mit dem Handwerker- und Beamtenhock.