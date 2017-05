Höchenschwand Die Jubiläumswanderung der Ruheständler führt nach Bechtersbohl und Dangstetten

Gerd Benz lädt die Senioren zur 150. Wandertour ein. Bisher waren schon Wutachschlucht, das Rheintal und der Südschwarzwald Ziele der Ruheständler.

Zu ihrer 150. Wanderung trafen sich zehn Ruheständler aus Höchenschwand am „Haus des Gastes“. Mit dem Auto ging es dann nach Kadelburg im Rheintal, von wo aus sich die Gruppe auf den etwas beschwerlichen Anstieg nach Bechtersbohl machte. Nach einer Mittagsrast ging es über Dangstetten zurück zum Ausgangspunkt der zehn Kilometer langen Tour.

Ins Leben gerufen wurden diese regelmäßig durchgeführten Wanderungen von Gerd Benz aus Höchenschwand: „Ich wollte mit diesem Angebot die Höchenschwander Ruheständler ansprechen, die gemeinsam mit mir, körperliche Fitness vorausgesetzt, die Schönheiten unserer Region kennenlernen konnten.“ Mit zunächst sechs Gleichgesinnten startete er im April 2004 seine zwischen zehn und 15 Kilometer langen Touren. Um Terminabsprachen zu vermeiden, wurde immer ein fester Tag im Monat als Wandertag festgelegt.

Mit Rucksackverpflegung oder vorher festgelegten Einkehren ging es seither in die Wutachschlucht, ins Rheintal und in den Südschwarzwald. Aber auch der Freiburg, das Markgräflerland oder der Kaiserstuhl waren Ziele im Jahresprogramm der Wanderer. Bevorzugt werden in den wärmeren Sommermonaten Strecken im Hochschwarzwald, in den kalten Wintermonaten Wanderungen im Tal. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen legt Benz die Routen allein fest, nur ab und zu unterstützen ihn auch Mitglieder aus der Wandergruppe mit Tourvorschlägen und organisieren entsprechende Tageswanderungen. „Der gute Ruf dieser Veranstaltungen hat dafür gesorgt, dass sich zwischenzeitlich bis zu 18 Ruheständler an den monatlichen Treffpunkten einfinden“, freut sich Gerd Benz.

Einmal im Jahr schlägt der Wanderführer auch mehrtägige Touren vor. So lernten die Ruheständler bisher bei vier Fahrten, mit organisatorischer Unterstützung von Manfred Böttcher, seit vielen Jahren Mitglied in der Wandergruppe, die herrlichen, teilweise auch anspruchsvollen Wanderrouten des Pfälzer Waldes und das deftige Speiseangebot und natürlich auch den Riesling dieser Region kennen. Aber auch Ausfahrten an die Mosel waren schon dabei. Übrigens: Wetterbedingte Absagen der Wanderungen gab es in all den Jahren so gut wie nie. Auch die Jubiläumswanderung wurde trotz leichten Regens durchgeführt. Ein fester Programmpunkt der monatlichen Wanderungen ist dabei der Abschlusshock, bei dem man in gemütlicher Runde den Tag ausklingen lässt.