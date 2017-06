Höchenschwand Die Gläubigen in Höchenschwand feiern Fronleichnam

Zahlreiche Gläubige feiern Fronleichnam mit Prozession durch den Ort. Kunstvolle Blumenteppiche schmücken die Altäre an der Strecke.

Das Fronleichnamsfest ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Auch die Kirchengemeinde St. Michael Höchenschwand beging diesen Tag mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche. Der Kirchenchor unter der Leitung von Gisela Satzer wirkte mit, an der Orgel begleitete Franziska Rogg.

An die heilige Messe schloss sich eine Prozession an, die von den Ministranten, den Mitgliedern der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, der Trachtenkapelle Höchenschwand und der Feuerwehr angeführt wurde. Die Gläubigen folgten Pfarrer Ivan Hoyanic, der die Monstranz mit dem Allerheiligsten trug. An den vier Stationen, Hotel „Linde“, Schuhhaus Rogg, Einkaufsparadies Schmidt und Kurhausplatz wurde gesungen und gebetet.

In früheren Zeiten war die Rangfolge der Prozession anders, aber auch genau festgelegt. Es seien die Männer hinter der Fahne des „Heiligen Erzengels Michael“ und die Frauen hinter der Fahne der „Heiligen Maria“ gegangen. Auch sei der gesamte Prozessionsweg, anders als heute, mit einem breiten Band aus Blumen und Tannenreis geschmückt gewesen, die von den Anwohnern gelegt wurden, erinnerte die Pfarrsekretärin Hanni Ebner.

Die Geschichte der Fronleichnamsprozession in Höchenschwand wurde aber auch seit vier Jahrzehnten von der Kaufmannsfamilie Losch geprägt. Bis zu seinem Tode vor fünf Jahren hatte Friedrich Losch für die beteiligten Vereine und Familien die Motive für die vier Blumenteppiche auf Packpapier in der Größe der späteren Blumenteppiche gezeichnet. Mit Naturmaterialien wie Blumen, Tannenreis, Sand, Splitt und Kaffeesatz wurden und werden diese Vorlagen dann von der katholischen Frauengemeinschaft (Kurhausplatz), den Landfrauen vom Höchenschwanderberg (Pension Linde), den Anwohnern der Poststraße (Schuhhaus Rogg) und Mitgliedern der Familie Losch (Einkaufsparadies Schmidt) zu kunstvollen Blumenteppichen ausgelegt. Seit der Gründung der Kolpingfamilie Höchenschwand/Häusern vor zwei Jahren übernehmen Mitglieder dieses Vereins das Schmücken des Altars beim Schuhhaus Rogg.

„Meine Schwester Miriam und ich haben diese Tradition unseres Vaters fortgeführt. Ich kümmere mich um die Themen und Miriam zeichnet die DIN A4-Vorlagen. In diesem Jahr waren es Motive aus den Rosenkranzgebeten. Allerdings nutzen wir heute für die Übertragung der Motive auf Packpapier in Originalgröße die moderne Technik der Höchenschwander Schule“, erzählte Melanie Losch. Erwähnt werden kann in diesem Zusammenhang, dass Sebastian Schmidt aus Attlisberg, Student der Kunstschule in Weimar, auf der Basis der DIN A 4-Vorlage von Miriam Losch, die Packpapierauflage in Originalgröße für den Blumenteppich der Landfrauen gezeichnet hat.