Höchenschwand Die Fußballschule des SC Freiburg macht Station in Höchenschwand

Das Füchslecamp soll Werte des Bundesligaklubs SC Freiburg in die Region tragen. Nachwuchskicker üben dabei mit Profitrainern.

Zu einem fußballerischen Höhepunkt wurde für 60 Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2009 das vom SC Freiburg angebotene Füchslecamp auf dem Rasenplatz des Sportvereins Höchenschwand. Ein Trainerteam der Freiburger Fußballschule zeigte zeitgemäße Trainingsmethoden mit Tricks und Finten. "Mit unserem Füchslecamp wollen wir in erster Linie den Kindern im Einzugsbereich des SC Freiburg den Spaß am Sport, insbesondere am Fußballspielen, aber auch die Werte des SC Freiburg vermitteln", sagte der Koordinator des Camps, Philipp Scherer.

Um eine möglichst persönliche Atmosphäre und individuelle Betreuung zu gewährleisten, wurden die 60 Kinder entsprechend ihrem Alter in fünf Teams aufgeteilt. An den Stationen übten die angehenden Fußballer den Torschuss, das Passspiel, aber auch die Koordination der Bewegungen. Unterstützt wurde Philipp Scherer von den Trainern der Freiburger Fußballschule Dominik D'Antuono, Micha Hoffmann, Nicolai Dettling und Philipp Temmes. Neben dem Arbeiten mit dem Ball wurde an den drei Tagen auch viel Wert auf die Vermittlung des Teamgedankens gelegt. So mussten die Kinder am Ende des Tages gemeinsam aufräumen oder klatschten einander ab, wenn sie als Mannschaft das Spielfeld betraten.

Neben dem Fußballtraining gab es ein Rahmenprogramm mit Inhalten wie einem SC-Quiz, dem Erwerb des Füchsle-Abzeichens in Gold, Silber oder Bronze oder einem Mini-Champions-League-Turnier. "Die Kids gehen hier mit dem gleichen Ehrgeiz an die Sache, wie die Fußballprofis. Keiner will als Verlierer vom Platz gehen", sagte Philipp Scherer. Zusammen mit ihren Trainern durften die Kinder unter dem Namen bekannter Champions-League-Teilnehmer, wie etwa Juventus Turin, Bayern München oder Paris Saint-Germain, einmarschieren und gegeneinander spielen.

Am Samstagnachmittag nahmen die Kinder stolz ihre Urkunden und das Füchsleabzeichen in Empfang. Je nach der erreichten Punktzahl, gab es Medaillen in Bronze, Silber oder Gold. Mit einem Spielenachmittag, an dem auch die Eltern teilnahmen, klang das Füchslecamp aus. Philipp Scherer zog ein positives Fazit der drei Tage in Höchenschwand: "Ich komme mit meinem Team immer gerne hierher. Die äußeren Bedingungen in Höchenschwand sind vom gut gepflegten Rasenplatz bis zur Unterstützung durch den Verein einfach super."