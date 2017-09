Höchenschwand Die Figuren beim Strohskulpturenwettbewerb werden bunt angestrahlt

Während die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern aufspielt, werden die Strohskulpturen in Frohnschwand in ein stimmungsvolles Licht getaucht.

Der neunte Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde wurde am vergangenen Sonntag von Bürgermeister Stefan Dorfmeister beim Bauernmarkt in Frohnschwand eröffnet. Rund 1000 Besucher bevölkerten schon am ersten Tag das Ausstellungsgelände und bewunderten die 13 großformatigen Skulpturen. Noch bis zum 15. Oktober können die Kunstwerke aus Stroh kostenlos besichtigt werden. Wir werden jedes einzelne Kunstwerk bis zur Prämierung vorstellen. Die Besucher erleben bis dahin innerhalb der kommenden sechs Wochen ein buntes Rahmenprogramm.