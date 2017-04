Höchenschwand Die FBG hat zufriedene Privatwaldbesitzer

Die Versammlung der Forstbetriebsgemeinschaft vom Höchenschwanderberg bestätigt den Vorstand einstimmig. Der Leiter des Kreisforstamts, Helge von Gilsa, referiert über den Kartellamtsbeschluss zur Holzvermarktung.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit ihrem Vorstand zufrieden sind die in einer Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) organisierten Privatwaldbesitzer vom Höchenschwanderberg. Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Dienstag im Gasthaus "Adler" in Strittberg bestätigten sie einstimmig das Team um den Vorsitzenden Werner Rautenberg. Bestätigt wurden auch die beiden Kassenprüfer Kurt Baldischweiler und Thomas Kaiser.

Wie schon das Forstjahr 2015 sei auch das vergangene Jahr von weiteren Aktivitäten und Unsicherheiten in Sachen Kartellrechtsverfahren geprägt gewesen. Es war klar, dass es zu gravierenden Änderungen kommen werde und es galt, sich darauf vorzubereiten", sagte Werner Rautenberg in seinem Tätigkeitsbericht. So habe das Landratsamt bei einem Treffen aller FBGs eine Empfehlung für größere Zusammenschlüsse ausgesprochen. Bei einer Regionalkonferenz des Landes Baden-Württemberg seien die völlig unterschiedlichen Zusammensetzungen der FBGs deutlich geworden, auch habe der Geschäftsführer der großen FBG Vorderer Hotzenwald sein Geschäftsmodell vorgestellt und für einen Beitritt geworben. Aber auch die private Vermarktung über einen Forstservice sei vom Vorstand diskutiert worden.

Der Leiter des Kreisforstamts, Helge von Gilsa, ging in seinem Bericht ebenfalls auf die Zukunft der FBGs nach dem Urteil zum Kartellverfahren des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 15. März 2017 ein. Baden-Württemberg habe seine Klage in allen Punkten verloren. Künftig müssten deshalb alle Dienstleistungen der staatlichen Forstdienststellen für den Kommunalen- und Privatwald eingestellt werden. Dies betreffe neben der Vermarktung des Holzes auch die vorgelagerten Tätigkeiten wie beispielsweise die Auszeichnung. Zwar habe das Land eine Rechtsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt und will sogar bis zum Europäischen Gerichtshof klagen. Um aber millionenschwere Schadensersatzleistungen abzuwenden, werde als Sofortmaßnahme zukünftig das Holz des Staatswalds zentral von Stuttgart aus vermarktet.

Im Landkreis Waldshut gebe es diese Trennung auch. Hier werde der Staatswald über eine Holzverkaufsstelle in St. Blasien und der Privatwald über eine solche in Stühlingen vermarktet. Das Urteil mache auch eine Änderung in der Organisation der Forstverwaltung notwendig. Von den kommunalen Spitzenverbänden würde schon ein gemeinsames Konzept gefordert. Hierzu seien aber noch viele Gespräche und Diskussionen notwendig. Helge von Gilsa riet zu einem Zusammenschluss über eine Genossenschaft, plädierte aber für den Erhalt der FBGs, da nur so die örtliche Identität abgebildet werden könne. Werner Rautenberg sah ebenfalls die Notwendigkeit von Veränderungen, setzte aber auf den Faktor Zeit.

Norbert Schwarz, Leiter der Holzverkaufsstelle Stühlingen, und der Höchenschwander Förster Robert Becker informierten über die aktuelle Lage auf dem Holzmarkt, die Sortierungsrichtlinien und gaben darüber hinaus aktuelle Informationen zum Forstwirtschaftsjahr. Bürgermeister Stefan Dorfmeister ging in seinem Grußwort kurz auf das laufende Verfahren zur Waldflurbereinigung ein. Die ökologische Voruntersuchung sei vom Amt für Flurneuordnung durchgeführt worden, das Ergebnis liege ihm aber noch nicht vor. Als nächstes werde im Herbst die Bürgerbeteiligung stattfinden. Wenn alles optimal laufe, könne die Flurbereinigung im nächsten Jahr starten, kündigte der Bürgermeister an.

Die FBG

Die Forstbetriebsgemeinschaft Höchenschwanderberg zählt mit 138 Mitgliedern und rund 790 Hektar Wald zu den kleineren FBGs, dafür erzielen sie aber einen respektablen Umsatz. Im Jahr 2016 wurden 6400 Festmeter Holz eingeschlagen. Der Holzerlös lag bei rund 435 000 Euro.