Höchenschwand Die 26 Mitglieder der Bergwacht Höchenschwand leisten 300 Einsatzstunden

Die Bergwacht Höchenschwand leistet Einsätze bei der Sommerrettung und Sondereinsätzen wie einer Suchaktion in der Wutachschlucht, die Bergung einer abgestürzten Kletterin im Albtal oder dem „Waldhaus Funkbike-Marathon".

Einstimmig bestätigten die Mitglieder der Bergwacht Höchenschwand den Vorsitzenden Tobias Stritt, Stellvertreter Marc Benz, den Leiter der Bergrettung, Markus Probst, Kassierer Mario Dietsche und (in Abwesenheit) Schriftführer Martin Schmidt. Zudem wurden einstimmig bestätigt: die Bergwachtärzte Manuel Dietsche und Edwin Röhrauer, Ausbilder Technik, Felix Huber, Sanitäts- und Sachwart Bernd Huber, Hüttenwart Marc Benz, Kraftfahrzeugwart Gerit Dietsche und dessen Stellvertreter Marc Benz. Die Kasse prüfen Gerit Dietsche und Katharina Kaiser.

Stritt und Probst blickten auf das Vereinsjahr zurück. Die 26 Mitglieder hatten rund 300 Einsatzstunden bei der Sommerrettung und bei Sondereinsätzen wie einer Suchaktion in der Wutachschlucht, der Bergung einer abgestürzten Kletterin im Albtal oder dem „Waldhaus Funkbike-Marathon". Die Mitglieder nahmen an Ausbildungsveranstaltungen in der Notfallmedizin, für das Funkwesen und in den Techniken für die Sommer- und Winterrettung teil. Bei den Ausbildungsveranstaltungen hob Tobias Stritt die Luftrettungsübung mit der Schweizer Rega sowie einen dreitägigen Lehrgang in der Lawinenkunde im Kleinwalsertal hervor.

Ein Höhepunkt war die Jubiläumsveranstaltung mit dem Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg zum 50-jährigen Bestehen der Ortsgruppe. Markus Probst lobte die gute Organisation bei den ortsgruppenübergreifenden Einsätzen. Um die Schlagkraft der Bergwacht zu erhöhen, werde seit einiger Zeit von der Leitstelle eine Parallelalarmierung von mehreren Ortsgruppen durchgeführt, so Probst. Kritisch sah er die lange Vorlaufzeit bei Übungen in der Wutachschlucht und im Albtal. Durch die Naturschutzbestimmungen sei es schwer, Genehmigungen zu erhalten.

Adrian Probst von der Landesleitung lobte das Engagement der kleinen Bergwachteinheit in Höchenschwand. Eine Verbesserung in der Mitgliederwerbung sei aber notwendig. Er hob die verbesserte finanzielle Ausstattung aller Bergwachteinheiten im Land hervor. In Gesprächen mit der Landesregierung sei es gelungen, eine deutliche Erhöhung der Investitionsmittel zu erreichen. Daneben seien nach Gesprächen mit den Krankenkassen die Einsatzentgelte von 332 auf 550 Euro erhöht worden. Zum 1. August würden diese auf 650 Euro steigen.