Höchenschwand Der gemeinsame Liederabend von Kirchenchor St. Michael und Gemischtem Chor Amrigschwand begeistert mit bekannten Melodien

Kirchenchor St. Michael und Gemischtem Chor Amrigschwand sowie das Frauenchörle begeistern im Höchenschwander Kursaal mit internationalen Volksliedern. Franziska Rogg begleitet am Klavier.

Unter dem Motto "Das Lieben bringt groß Freud" gaben der katholische Kirchenchor St. Michael und der Gemischte Chor Amrigschwand unter der Leitung von Gisela Satzer gemeinsam einen unterhaltsamen Liederabend im Kursaal des "Haus des Gastes". Am Klavier begleitete Franziska Rogg. Durch das Programm führte charmant Gisela Fehrenbacher.

Chorleiterin Gisela Satzer hatte für diesen Abend wieder ein abwechslungsreiches Programm aus deutschen und internationalen Volksliedern und Weisen rund um das Thema Liebe zusammengestellt. Zwischen den einzelnen Beiträgen rezitierten Helga Eschbach, Petra Dorfmeister, Astrid Baumgartner und Gisela Fehrenbacher teils besinnliche, aber auch humorvolle Gedichte.

Die beiden Chöre eröffneten ihr Konzert mit der französischen Volksweise "Die Stimmen erklingen". Schon bei den ersten Takten überzeugten die Sänger das Publikum mit ihrem konzentrierten und dynamischen Vortrag und einem ausgewogenen Klangkörper. Es folgte das wohl populärste deutsche Volkslied "Sah ein Knab' ein Röslein steh'n". Beide Chöre beendete ihren ersten Auftritt mit der Schweizer Weise "Du fragsch, was i möchte singe", von Hansruedi Willisegger.

Ein fester Bestandteil der Liederabende sind die Auftritte des Amrigschwander Frauenchörles. Die acht Frauen, die in ihrem ersten Auftritt bekannte Volksliedern wie "Das Lieben bringt groß Freud", "Du, du liegst mit im Herzen" oder "Es dunkelt schon in der Heide" sangen, wurden mit viel Beifall belohnt. Schon traditionell werden in der Pause die Besucher des Liederabends zum gemeinsamen Singen einiger Volkslieder eingeladen, was dem Publikum auch dieses Mal wieder viel Spaß machte.

Beide Chöre setzten den Liederabend mit weiteren internationalen Volksliedern und Weisen, wie der französischen Melodie "In meines Vaters Garten", dem litauischen Lied "Sehnsucht" und dem Volkslied aus Dalmatien "Kad si bila mala Mare", fort. Nach einem weiteren Liederblock des Frauenchörle und zwei gemeinsam mit dem Publikum gesungenen Volksliedern, beendeten die beiden Chöre mit der katalanischen Weise "Rossinyol, der serbischen Weise "Kleines Vögelein", der Volksweise aus Italien "Tic e tic e toc" und der rhythmischen Liebeserklärung "Du passt so gut zu mir" den Liederabend. Für den langanhaltenden Applaus bedankten sich die beiden Chöre mit der Abschieds-Hymne aus dem Tessin "Als Freunde kamen wir".