Höchenschwand Der Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand beginnt am Sonntag

Der Strohskulpturen-Wettbewerb in Höchenschwand beginnt am Sonntag

Für den Strohskulpturen-Wettbewerb gibt es Zuwachs bei den teilnehmenden Vereinen. In diesem Jahr ist auch die Trachtenkapelle Höchenschwand dabei.

Der mittlerweile 9. Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde wird am kommenden Sonntag, 3. September, 14 Uhr, durch Bürgermeister Stefan Dorfmeister eröffnet. Bis zum 15. Oktober können die großen Kunstwerke aus Stroh kostenlos auf der Ausstellungsfläche beim Bauernmarkt in Frohnschwand an der B 500 besichtigt werden. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Trachtenkapelle Höchenschwand unter der Leitung ihres Dirigenten Markus Looss-Novak.

Seit inzwischen 16 Jahren werden im Dorf am Himmel im zweijährigen Turnus gigantische Skulpturen aus Stroh gefertigt. Handwerkliches Geschick und eine akribische Kleinarbeit beim Flechten von Stroh zeichnen diese Ausstellung neben großer Fantasie der Schöpfer aus. Einen großen Anteil am Erfolg des Strohskulpturenwettbewerbs haben neben dem Team des Bauernmarkts vor allem die Mitglieder der Höchenschwander Vereine, die über viele Wochen ihre Freizeit opfern und Abend für Abend an der Fertigstellung der Skulpturen basteln.

„Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr mit der Trachtenkapelle Höchenschwand ein weiterer Verein an dieser erfolgreichen Ausstellung beteiligt“, sagte Tourismuschef Sebastian Stiegeler.

Wie vor zwei Jahren sind auch diesmal wieder dabei: die Feuerwehr, die Landfrauen vom Höchenschwanderberg, der Tennisclub, der Sportvereins, die katholische Frauengemeinschaft, die Narrenzunft, die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern, der Partnerschaftsverein, der Zapfwellenverein, die Guggenmusik Schorebord Krächzer und die Landjugend.

Ein festes Motto wurde für die Schaffung der Skulpturen nicht vorgegeben. „Die Vereine haben sich dagegen ausgesprochen, damit sie entsprechend den jeweiligen persönlichen und künstlerischen Möglichkeiten ihrer Mitglieder ans Werk gehen können", sagte dazu Sebastian Stiegeler. Man darf also gespannt sein, welche Figuren in diesem Jahr zu sehen sein werden. Für die Verpflegung sorgt an den Werktagen von 9 bis 18 Uhr der Bauernmarkt, an den Wochenenden die beteiligten Vereine. Ein weiterer Höhepunkt des Strohskulpturenwettbewerbs ist die Prämierung am Samstag, 7. Oktober, um 15 Uhr. Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern wird dieses Ereignis musikalisch umrahmen.

Wie in den vergangenen Jahren können sich die Besucher der Ausstellung mit einer Stimmkarte an der Bewertung der Skulpturen beteiligen. Die Gemeinde erwartet 30 000 abgegebene Stimmkarten. Den beliebten Wanderpokal erhält der Verein, dessen Skulptur die meisten Stimmen bekommt.

gibt es bei der Tourist-Information Höchenschwand (Telefon 07672/48 18 oder per E-Mail: info@hoechenschwand.de oder auf den Interneseiten www.hoechenschwand.de und www.strohskulpturen.de).