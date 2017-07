Höchenschwand Der SC-Freiburg-Fanclub Himmelsstürmer zeigt sich als äußerst aktiver Verein

Der SC-Freiburg-Fanclub Himmelsstürmer zieht Bilanz. Das Vorstandsteam wird bei den Wahlen im Amt bestätigt. Der Beitrag steigt auf 20 Euro.

Ein prall gefüllter Terminkalender im Rückblick, Vorstandswahlen und eine Ehrung für langjährige Vereinstreue standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des SC-Freiburg-Fanclubs Himmelsstürmer in der Seppelmetzgerstube. Vorsitzender Udo Paasch hieß neben den nahezu 30 Teilnehmern als Ehrengast Gemeinderat Christian Schlachter willkommen. Paasch zeigte sich erfreut, dass er mit Christian Schlachter als Vorsitzendem des SV Höchenschwand einen sachkundigen Vertreter unter den Teilnehmern wusste. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Wirtsleuten der Seppelmetzgerstube, Ute Machowitz und Uschi Anderegg, die extra für die Hauptversammlung des Fanclubs das Gasthaus für andere Gäste geschlossen hatten. Allerdings bedauerte er, dass Steffi Schaub vom Vorstand der Fangemeinschaft des SC Freiburg nicht an der Versammlung teilnehmen konnte.

Paasch gab einen Überblick über die Aktivitäten des zurückliegenden Vereinsjahrs. Die knapp 40 aktiven Mitglieder des Vereins hatten 19 Heimspiele des SC Freiburg besucht. Außerdem gab es verschiedene Vorstandssitzungen, ein Fan- und Familienfest bei der Brauerei Rothaus, mehrere Stammtische, ein Grillfest sowie eine Weihnachtsfeier. Außerdem besuchten die SC-Fans das letzte Auswärtsspiel des SC Freiburg in München mit gleichzeitigem Saisonabschluss der ersten Liga. Obwohl der SC Freiburg das Spiel gegen Bayern München mit 4:1 verloren hatte, hätten die Teilnehmer des Fanclubs außer dem Spiel mit dem zusätzlichen Rahmenprogramm und der Schlussfeier doch ein eindrückliches Erlebnis gehabt, resümierte Paasch.

Insgesamt habe der Verein im vergangenen Jahr 31 verschiedene Termine und Anlässe bewältigt. In Vertretung des verhinderten Kassierers Andreas Probst verlas die stellvertretende Vorsitzende Vroni Kromer den Kassenbericht, der ein kleines Minus verzeichnete, zumal der Verein je 300 Euro an die Kinderkrippe Höchenschwand und an den Kindergarten Grafenhausen gespendet hatte. Nach der Entlastung des Vorstands erfolgte unter der Federführung von Christian Schlachter die Neuwahl des gesamten Vorstandsteams. Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Udo Paasch (Vorsitzender), Vroni Kromer (stellvertretende Vorsitzende), Andreas Probst (in Abwesenheit, Kassierer), sowie Nicole Müller und Joachim Kaiser (beide Beisitzer). Für zehnjährige Vereinstreue wurde Frank Amann mit einer Vereinsurkunde geehrt. Nach einer regen Diskussion beschloss die Versammlung eine Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für Mitglieder über 16 Jahre auf 20 Euro jährlich.

Der Verein

Der SC-Freiburg-Fanclub Himmelstürmer wurde 1993 gegründet und feiert im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Er umfasst derzeit 39 Aktive und 72 Passivmitglieder. Vorsitzender ist seit der Vereinsgründung Udo Paasch, Telefon 07755/15 39.

Informationen im Internet: www.himmels-stuermer.de