Höchenschwand Der Polizeibeamte Waldemar Werner gibt Senioren wertvolle Tipps gegen Betrüger und Diebe

Der Polizeibeamte Waldemar Werner gibt Senioren Verhaltenshinweise bei kriminellen Tricks an der Haustür an die Hand. Die Veranstaltung des Seniorenwerks St. Michael ist gut besucht.

Gut besucht war am Mittwoch eine Veranstaltung des Seniorenwerks St. Michael mit dem Waldshuter Polizeibeamten Waldemar Werner im Gemeindezentrum "Erzbischof Oskar Saier". Der Beamte gab praktische Verhaltenshinweise bei Tricks von Kriminellen an der Haustür und bei Taschendiebstählen.

Gerade ältere Menschen seien für Betrüger interessant, erklärte der Beamte. Diese Altersgruppe verfüge zumeist über beträchtliche finanzielle Mittel und bewahre oftmals auch Bargeld und Wertgegenstände in der Wohnung oder im eigenen Haus auf. Durch Tricks an der Haustür versuchten Kriminelle, an diese Wertsachen zu kommen.

Hierbei nutzten die Betrüger und Diebe die Gutmütigkeit der älteren Menschen aus, sagte Werner gleich zu Beginn seines Vortrags. Anhand von einigen Fallbeispielen aus der polizeilichen Praxis zeigte dieser die Machenschaften von Kriminellen auf. Diese würden beispielsweise an der Haustür um Hilfe oder eine Gefälligkeit bitten, fragten nach einem Glas Wasser oder nach etwas zum Schreiben. Andere wollten die Toilette oder das Telefon benutzen.

Es gebe auch Täter die sich als Polizisten, Mitarbeiter des Elektrizitätswerks oder Gerichtsvollzieher ausgeben. "Ziel der Kriminellen ist es, in die Wohnung zu kommen, wo sie in einem günstigen Augenblick Bargeld und Wertsachen entwenden", erklärte der Polizeibeamte. Mit zwei Videoclips belegte Werner abschließend das kriminelle Vorgehen dieser Tätergruppe an der Haustür. "Lassen Sie nie Unbekannte in ihre Wohnung, nutzen sie einen Türspion und die Sprechanlage und öffnen sie die Türe nur mit vorgelegter Türsperre", mahnte der Polizeibeamte.

In einem weiteren Teil seines Vortrags befasste sich Werner mit dem Thema Taschendiebstähle und gab im Weiteren Hinweise zum sicheren Aufbewahren der Geldbörse. Hausfrauen seinen beim Einkauf oftmals sehr unvorsichtig. So liege der Geldbeutel im Einkaufswagen zumeist offen in der Einkaufstasche und sei deshalb für einen Dieb sehr leicht zu erreichen. Tragen sie besser die Geldbörse am Körper, riet der Beamte. Beim Spaziergang sei die umgehängte Handtasche mit dem Bargeld oft Ziel eines überraschenden Zugriffs von Kriminellen. "Seien Sie hier sie stets wachsam", riet der Polizeibeamte daher abschließend.