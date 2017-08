Höchenschwand Der Ausflug des Seniorenwerks St. Michael führt zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten

Die Rundfahrt des Seniorenwerks St. Michael über die Schwarzwaldhochstraße bietet unter anderem grandiose Ausblicke in das Rheintal.

Die Fahrt des Seniorenwerks St. Michael führte kürzlich nach Baden-Baden und auf die Schwarzwaldhochstraße. Mit Stamm-Busfahrer Harald ging es über Freiburg und der A 5 nach Baden-Baden. Erste Station war dort die bekannte "Geroldsauer Mühle". Die Mühle mit dem damaligen Müller Martin Weingard wurde erstmalige um 1859 urkundlich erwähnt.

In den vergangenen Jahrzehnten war das Areal zusehends verkommen. Das seit 2011 brach liegende Grundstück wäre sicher ein begehrter Platz für den Wohnungsbau geworden, hätte nicht Martin Weingärtner aus Geroldsau/Baden-Baden im Januar 2013 einen Informationsabend des Naturparks Schwarzwald Mitte besucht. Das dort vorgestellt Konzept griff er begeistert und beherzt auf. Er kaufte das Areal und baute die heutige "Geroldsauer Mühle".

Der rechte Gebäudeflügel bietet regionalen und saisonalen Lebensmitteln Raum. Die Gastronomie mit den drei Stuben befindet sich im linken Flügel. Der Außenbereich mit dem großen Biergarten bietet viel Platz für eine gemütliche Einkehr. In Anbetracht der großen Hitze zog es die Seniorengruppe um die Vorsitzende des Seniorenwerks, Anita Tröndle, allerdings vor, im klimatisierten Inneren das Mittagessen einzunehmen.

Am Nachmittag stand eine Stadtrundfahrt mit der Citybahn auf dem Programm. Vorbei am Festspielhaus, der Trinkhalle und am Kurhaus fuhr das Bähnle die Lichtentaler Allee hinab bis zum Leopoldsplatz. Weiter ging es zur Caracalla Therme, der Wasserkunst Paradies bis zur Talstation der Merkur Bergbahn und von dort wieder zurück. Über eine Bandansage erfuhr die Gruppe alles Wesentliche zur Geschichte der Stadt Baden-Baden.

Da die Hitze auch am Nachmittag nicht nachließ, wurde der Besuch des Rosengartens abgesagt. Auf Vorschlag des Busfahrers ging die Rückfahrt nach Höchenschwand nicht über die Autobahn, sondern über die Schwarzwaldhochstraße. In gemütlicher Fahrt ging es auf dieser Panoramastraße mit seinen grandiosen Ausblicken in das Rheintal zum ehemaligen, jetzt stillgelegten, Luxushotel "Bühlerhöhe" und von dort zum Mummelsee. Hier gönnte der Fahrer der Gruppe eine kurze Rast.

Weiter ging es dann über den Schliffkopf, Kniebis und Alexanderschanze nach Freudenstadt und von dort nach Rottweil, wo schon von Weitem der 230 Meter hohe Aufzugtestturm der Firma Thyssenkrupp zu sehen war. Gegen 21 Uhr hatte die Gruppe schließlich wieder Höchenschwand erreicht. Ihr habt heute 500 Kilometer mit dem Bus zurückgelegt, verrät augenzwinkernd Busfahrer Harald.