Höchenschwand Das zehnte Country-Festival versetzt Höchenschwand in Westernstimmung

Countrybands animieren die Besucher des Country-Festivals in Höchenschwand zum Tanzen. Die Gäste zelebrieren den besonderen Western-Lebensstil und finden sich zu spontanen Linedance-Gruppen zusammen.

Die Country-Musik und der damit verbundene Lebensstil lockten am Wochenende wieder zahlreiche Countryfans aus der Schweiz und aus dem Landkreis Waldshut nach Höchenschwand. Bereits zum zehnten Mal hatten Thom Trachsel und Daniel Ackle vom Hotel Adenia von Freitag bis Sonntag zu einem Country-Festival eingeladen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen erfreuten sich die Festbesucher an den Schlagern und Hits der Countryszene, die viele Gäste zum Tanzen animierte. Spontan bildeten sich Linedance-Gruppen, die ihre Tanzschritte auf der Straße vor dem Lokal und auf dem Parkdeck des neuen Rathauses zeigten. Einige waren stilecht mit Cowboyhüten mit Federschmuck gekleidet. Die hochhackigen Cowboystiefel durften natürlich auch nicht fehlen. Selbst ein heftiges Gewitter am Samstagabend hatte dem Festival nicht geschadet. Bis in die späte Nacht wurde gefeiert. „Vor allem am Freitag hatten wir noch nie einen solchen Andrang“, sagte sich Daniel Ackle erfreut.

Wie in den Vorjahren spielte am Freitag die inzwischen gut bekannte Schweizer Country-Band Unifour. Mit ihren knackigen und modernen Grooves, kombiniert mit traditionellen Country-Elementen, begeisterten die drei Musiker mit dem Höchenschwander Gitarristen Bodo Neumeister und der Sängerin Raya Sarontino die Gäste. „Diese Band hat zwischenzeitlich einen so hohen Bekanntheitsgrad, dass sie immer für ein volles Haus sorgt“, sagte Daniel Ackle. Die musikalische Unterhaltung am Samstagabend übernahm die Schweizer Country-Band Nonstop R&J, die sich bereits zum neunten Mal an dem Höchenschwander Festival beteiligte. Das Trio begeisterte mit seiner beeindruckenden Live-Darbietung und einer Countrymusik mit klaren Rhythmus-Strukturen. Das Festival klang am Sonntag mit einem Country-Brunchbuffet aus. Die musikalische Unterhaltung übernahmen dabei der Gitarrist und Countrymusiker Franky und erstmals auch die Trachtenkapelle Höchenschwand unter der Leitung von Dirigent Markus Looss.