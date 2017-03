Höchenschwand Das bietet das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern

Das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern findet am 8. April im Kursaal Höchenschwand statt.

Höchenschwand (pic) Mit einem Probenwochenende hat sich die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern am vergangenen Wochenende intensiv auf ihr Jahreskonzert am Samstag, 8. April, vorbereitet. Die Dirigenten Thomas Baumgartner und Dennis Frommherz hatten dazu die Mitglieder der Trachtenkapelle in die Attlisberger Halle eingeladen. Viel Zeit verbrachten die Musiker damit, den einzelnen Konzertstücken den letzten Schliff zu geben. Immer wieder wurden schwierige Passagen des Programms wiederholt, bis die musikalischen Leiter mit den Ergebnissen zufrieden waren.

In diesem Jahr reicht das abwechslungsreiche Programm von klassischer Musik über Solo- und Gesangseinlagen sowie traditionellen Blasmusikstücken bis hin zu zeitgenössischen, modernen Titeln. Zu den Höhepunkten des Programms gehören die Konzertfantasie "Der Graf von Monte Christo", die Musik aus dem Musical "Les Misérables", oder das Rock Medley "Simply Red on Tour". Gespannt darf man auch sein auf den von Michael Schachner gesungen Titel "Mr. Bojangles". Bei dem von Sammy Davis Junior bekannt gewordenen Song unternimmt die Trachtenkapelle im Stile einer "Big Band" einen Ausflug in die Welt des Swing.

Der Vorverkauf für das Konzert im Kursaal in Höchenschwand ist bereits gestartet und dauert noch bis zum 4. April. Die Vorverkaufskarten gibt es bei allen Aktiven der Trachtenkapelle sowie bei der Kurverwaltung Höchenschwand. Die Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro und an der Abendkasse, soweit noch verfügbar, sieben Euro. Wie auch schon im vergangenen Jahr erhält der Gast mit dem Kauf einer Karte einen nummerierten Platz im Kursaal. "Dieses neue Verfahren hat sich bestens bewährt", sagte dazu der Vorsitzende des Musikvereins, Patrick Schachner. Da erfahrungsgemäß die Konzerte der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern sehr gut besucht sind, rät dieser dazu, sich frühzeitig eine Eintrittskarte für das Jahreskonzert zu sichern.