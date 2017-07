Höchenschwand Das Team von Baur Wohnfaszination ist stolz auf den Preis German Brand Award Interior & Lifestyle 2017

Baur Wohnfaszination wurde mit dem Brand Award für herausragende Markenführung in der Kategorie Industry Excellence in Branding/Interior & Lifestyle ausgezeichnet.

Der German Brand Award Interior & Lifestyle 2017 geht nach Höchenschwand. Das Familienunternehmen Baur Wohnfaszination war seit Februar 2017 für diesen Preis nominiert. Zur Preisverleihung fuhren der Geschäftsführer der Firma, Ernst Baur, und Tochter Pamela nun nach Berlin, wo sie in einer Museums-Location den German Brand Award 2017 für herausragende Markenführung in der Kategorie „Industry Excellence in Branding/Interior & Lifestyle“ entgegennehmen konnten. Der „Rat für Formgebung“ und das „German Brand Institut“, Impulsgeber der deutschen Markenwirtschaft, initiieren gemeinsam diesen begehrten Preis, der das Ziel verfolgt, erfolgreiche Markenführung in Deutschland auszuzeichnen.

Es sei eine große Ehre für die mehr als 70 Mitarbeiter des Unternehmens, die ihr Know-how und Herzblut in das Unternehmen investierten, für den begehrten Preis nominiert worden zu sein. Auch für ihn persönlich sei diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes, sagte Ernst Baur.

Auch Tochter Pamela Baur ist stolz auf ihr Familienunternehmen, doch ganz besonders auf die Region, aus der sie stammt: den Schwarzwald. Sie freue sich, dass durch diesen Preis nicht nur die Leistungen von Baur Wohnfaszination anerkannt, sondern auch die ganze Region und die Menschen, die den Schwarzwald ausmachen, ins Rampenlicht gerückt worden seien. „In der Entwicklung unserer Einrichtungen im Wohn- und Hotelbereich beschäftigen wir uns sehr viel mit wertvollem natürlichem Holz und echten Materialien des Schwarzwaldes. Wir setzen zudem auf Nachhaltigkeit in den Arbeitsprozessen", sagt Pamela Baur.

"Diese Nachhaltigkeit und das Familiengefühl weiten sich auf die Menschen aus, die mit uns zusammenarbeiten und uns umgeben. Wir vertrauen ihnen und sie vertrauen uns. Sie bilden das Herzstück unserer nun ausgezeichneten Arbeit. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken“, so Baur weiter. Obwohl die Verbundenheit zur Region offensichtlich erscheint, sei der Auszeichnung für Interior & Lifestyle besonders zu entnehmen, dass bei Baur Wohnfaszination die Kreativität und Offenheit für schicke Design-Konzepte in den unterschiedlichsten Stilrichtungen im Fokus stehen – und das seit dem Jahr 1882.