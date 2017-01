Höchenschwand Das Publikum feiert seine Stars bei der Klingenden Bergweihnacht

Die Klingende Bergweihnacht in Höchenschwand zeigt eindrücklich, dass die Volksmusik und der volkstümliche Schlager große Anziehungskraft besitzen.

Höchenschwand – Die Volksmusik hat ihre Anziehungskraft nicht verloren. Wie in den Vorjahren begeisterte Hansy Vogt auch am vergangenen Mittwochnachmittag mit seiner „Klingenden Bergweihnacht“ im ausverkauften Kursaal im "Haus des Gastes".

Mit der Auswahl der Interpreten hatte Hansy Vogt wieder den Geschmack des Publikums getroffen. Stargäste in diesem Jahr waren die Geschwister Anita und Alexandra Hofmann. Daneben gefiel der volkstümliche Rocksänger Oliver Thomas mit einem breitgefächerten Programm und einer tollen Stimme.

Schon zu Beginn des Konzerts brachten die Feldberger mit ihrem Frontmann Hansy Vogt mit Titeln wie „Die Welt von ganz weit oben sehen“ oder „Fahrende Musikanten“ den Saal zum Kochen. Mit „Ich wünsch mir einen Kuss von Dir“ stellte die Band auch in diesem Jahr wieder einen neuen Titel vor. In diesem Zusammenhang kamen einige weibliche Konzertbesucher der Anregung von Hansy Vogt nach, die Bandmitglieder auf der Bühne zu küssen. Wie immer führte Hansy Vogt mit seinen lockeren Sprüchen gekonnt durch das Programm. Oliver Thomas sang sich mit Titeln wie „Mädchen sind was wunderbares“, „Ein wahnsinniges Glücksgefühl“ oder „Hammer“ in die Herzen der Volksmusikfreunde.

Mit viel Energie und starker Bühnenpräsenz begeisterten Alexandra und Anita Hofmann das Publikum. Schon bei ihrem ersten Lied „100 000 Volt“ wirbelten sie über die Bühne und das Publikum dankte mit kräftigem Applaus. Dass beide auch gute Instrumentalisten sind, bewiesen sie mit Einlagen auf dem Alphorn, der Trompete, dem Saxofon oder der Panflöte.

Schon traditionell verbreiten die Interpreten im zweiten Teil der Revue eine eher besinnliche, weihnachtliche Stimmung. So erklangen bekannte Weihnachtsschlager wie „Let it Snow“, „Weihnachten wie's früher war", „Der Weihnachtsmann hat lange blonde Haare“ oder „Schlitten fahren im Schnee“. Mit langanhaltendem Applaus bedankte sich das Publikum für eine gelungene Show.

