Höchenschwand "Das Programm ist sehr vielseitig"  Interview mit Christoph Walter, dem Gründer des weltbekannten Christoph Walter Orchestras

Der Komponist ist Dirigent und Gründer des Christoph Walter Orchestras, dem mittlerweile besten Unterhaltungsorchester der Schweiz. Außerdem ist Walter Music Art Director des Basel Tattoo, dem zweitgrößten Militärmusikfestival der Welt. Er tritt mit seinem Orchester beim Neujahrskonzert in Höchenschwand auf.

Herr Walter, Sie haben sich gegenüber Hansjörg Bollinger, dem ehemaligen Leiter des Schaffhauser Blasorchesters, bereit erklärt, anstelle des Schaffhauser Blasorchesters, das beim jetzigen Jahreswechsel eine Pause einlegen will, mit Ihrem Orchester in Höchenschwand ein Neujahrskonzert zu veranstalten. Was hat Sie zu Ihrem Auftritt im Kurort Höchenschwand bewogen?

Ich war zwei Mal Gastdirigent beim Schaffhauser Blasorchester (SBO), woraus auch eine Freundschaft mit Hansjörg Bollinger erwachsen ist. Trotz zwei großartiger Abschiedskonzerte des SBO sollen die Neujahrskonzerte weiter gehen. So kam es, dass Hansjörg Bollinger das jetzige Konzert als Übergangslösung maßgeblich mit veranstaltet. Um ihn darin zu unterstützen, bin ich eingesprungen. Außerdem habe ich im Zuge der Vorbereitungen schon eine gewisse Beziehung zu Höchenschwand gefunden und vor allem das schöne Ambiente im Haus des Gastes hat mich zusätzlich motiviert, das Konzert mit meinem Orchester zu bestreiten.

Ihr Orchester wird als das beste Unterhaltungsorchester der Schweiz bezeichnet. Wie lange leiten Sie das Orchester schon und was sind die Schwerpunkte und besonderen Stärken ihrer Musikerinnen und Musiker?

Ich habe das Orchester selbst im Jahre 2009 gegründet. Es ist aus der Swiss-Army-Concert-Band hervorgegangen, die ich während meiner Zeit als Berufsoffizier bei der Schweizer Armee im Jahr 2000 gegründet und bis zu meinem Ausscheiden aus der Armee im Jahre 2012 geleitet hatte. Wir sind kein reines Sinfonie- oder Blasorchester und auch keine reine Big Band, unsere Stärken liegen in der außerordentlichen Vielseitigkeit der Interpretationen nach dem Vorbild großer Unterhaltungsorchester im Stile von Bert Kaempfert oder James Last. Legendär heißt es in der Schweiz auch: "Die Vielseitigkeit hat einen Namen, Christoph Walter."

Was waren bisher Ihre größten Auftritte?

Zusammen mit der Disco-Queen Donna Summer gestaltete ich sechs Eiskunst-Shows bei der "Art of Ice" in Zürich, ich bestreite die Eröffnungs- und Schlusskonzerte bei den Tennisevents "Swiss Indoors" in Basel und leite seit längerem einmal jährlich das Basler Tattoo, das zweitgrößte Militärmusikfestival der Welt mit rund 500 bis 600 Musikern. Außerdem gestalte ich die jährliche Entertainment-Gala im Kongresszentrum in Luzern.

Mit welchen Stilrichtungen werden Sie das Publikum in Höchenschwand verwöhnen?

Das Programm ist sehr vielseitig von Johann Strauss bis James Last, von rassigen Swingklängen bis schönen Pop-Balladen. Außerdem wird die Chansonsängerin Nelly Patty in mehreren Auftritten sehr bekannte französische und andere Songs interpretieren. In einem guten Mix zwischen Instrumentalmusik und Vokalinterpretationen ist die Sängerin Nelly Patty Teil des Programmes. Ich will mit positiver Musik und viel Emotionen das Publikum freudig in das Neue Jahr geleiten.

Zur Person

Christoph Walter studierte er an der Musikhochschule Zürich Trompete, Klavier, Schlagzeug und Blasmusikdirektion. Neben der musikalischen Leitung zahlreicher Formationen kennt man ihn auch als erfolgreichen Komponisten und Arrangeur. Ab 1991 war er sieben Jahre lang als Musikinstruktor für die Ausbildung zahlreicher Rekrutenspiele zuständig. Zwischen 1998 und 2011 arbeitete Christoph Walter beim Kompetenzzentrum Militärmusik als Instruktor. In diesem Zeitraum baute er, zusammen mit Oberst Robert Grob und Major Patrick Robatel, das Repräsentationsorchester Schweizer Armeespiel auf – die heutige Swiss Army Central Band. 2010 wurde er zum Music Art Director des Basel Tattoo berufen.