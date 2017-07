Höchenschwand Das Kurparkfest in Höchenschwand gestaltet sich eher herbstlich

Trotz der Kühle beim Höchenschwander Sommertraum haben die Gäste Freude am Programm und die Stimmung ist gut.

Nicht vom Wetterglück begünstigt war die sechste Ausgabe des Kurparkfestes unter dem Motto „Ein Höchenschwander Sommertraum“, das von der Trachtenkapelle Höchenschwand am vergangenen Wochenende organisiert wurde. Bei beinahe herbstlich kühlen Temperaturen gab es mit Wolken, Sonne, Wind und Regen fast alle Zutaten aus der Wetterküche. Trotzdem waren das Fest gut besucht und die Gäste gut gelaunt.

Wie in den vergangenen Jahren hatten sich die Musiker bei der Gestaltung des Kurparks viel Mühe gegeben. „Bei den Aufbauarbeiten wurden wir, wie in den anderen Jahren auch, von Mitarbeitern des Werkhofes der Gemeinde unterstützt“, hob der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Martin Zumkeller, hervor. Auf dem Gelände verteilt, standen eine Strandbar, ein Weinstand, sowie ein großer Speise- und Getränkestand. Einige Stehtische luden zu gemütlichen Gesprächsrunden ein, während in Bühnennähe aufgestellte Tische und Bänke für genügend Sitzgelegenheiten sorgten. Für ein bisschen Wärme und gemütlichen Feuerschein sorgten am Abend im Park verteilte, mit Holz befeuerte Kaminöfen.

Kulinarische Höhepunkte waren in diesem Jahr schmackhafte Fleisch- und Fischgerichte. Auch unter mehreren fleischlosen Gerichten konnten die Gäste wählen. Bei den Getränken ließ sich die Trachtenkapelle ebenfalls etwas einfallen und schenkte zu den sonst bei Festen üblichen Alkoholika an der Strandbar fantasievoll zusammengestellte Cocktails aus.

Die Blasmusik stand im Mittelpunkt des Unterhaltungsprogramms, aber auch Freunde der Rock- und Popmusik kamen nicht zu kurz. Höhepunkte waren am Freitagabend der Auftritt der Bigband Soundstoff aus dem Wutachtal und am Samstag Robert Payers Burgenlandkapelle. Mit Rock-Klassikern und rhythmischem Blues sorgte aber auch Engels Hausband am Samstagabend für Partystimmung bei den Gästen. Das dreitägige Fest klang am Sonntagnachmittag mit Brauchtumsvorführungen der Trachtentanzgruppe Amrigschwand und Blasmusikklängen der Zollmusik Basel aus.