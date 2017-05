Höchenschwand Das Hoffest von Inge Bächtold-Behrend vom Freudighof lockt Pferdefreunde an

Der Freudighof in Tiefenhäusern besteht seit 15 Jahren, das wird mit einem Hoffest gefeiert. Kinder freuen sich über Ritte auf den Ponys und Erwachsene staunen über die Vorführung im Holzrücken.

Mit einem Hoffest feierte Inge Bächtold-Behrend vom Freudighof in Tiefenhäusern am Samstag das 15-jährige Bestehen ihres Betriebs. Zu den Besuchern zählte auch eine Gruppe von Wanderreitern aus dem Rheinfelder Ortsteil Minseln, die an diesem Tag ein Angebot des Freudighofs zur kostenfreien Anbindemöglichkeit und Verpflegung für ihre Pferde genutzt hatten. Den ganzen Tag über gab es die Möglichkeit, den Hof, die Pferde und den Fuhrpark näher kennenzulernen. Für die Bewirtung der Gäste war ebenfalls gesorgt.

Inge Bächtold-Behrend hatte zusammen mit dem Naturpark Südschwarzwald, der sich an den Kosten beteiligt hatte, für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gesorgt. Ein Livemusiker unterhielt mit Countryklängen. Die Gurtwieler Schellehexen und Duefel zeigten einen neu einstudierten Tanz ums Feuer. Regen Gebrauch machten die Kinder von der Möglichkeit zum Ponyreiten. Angelika Metzger, Marlene Ritter und Romina Senge vom Ponyhof Unsere kleine Farm in Wehr waren mit drei Tieren nach Tiefenhäusern gekommen. Fürsorglich kümmerten sie sich um die kleinen Reiter.

Für Begeisterung bei den Erwachsenen sorgte hingegen Annette Rüttnauer, vom Geisebuur Stall in Schwörstadt. Sie ist Landesmeisterin 2014 im Holzrücken. Wenige Kommandos von ihr genügten und ihr Pferd, ein gutmütiger elfjährigen Haflinger, rückte scheinbar mühelos einen langen, schweren Holzstamm passgenau durch eine Öffnung auf das Nachbargrundstück. "Ich bin Vorsitzende der Interessengemeinschaft Zugpferde Baden-Württemberg. Unser Verein setzt sich für den Einsatz von Zugpferden in der Forst- und Landwirtschaft, sowie im Naturschutz ein. In der Kombination mit den großen Maschinen ist die Pferdekraft bei der Waldarbeit auch heute noch produktiv und finanzierbar", erklärte Annette Rüttnauer den Gästen.

Am Nachmittag traf dann die angemeldete Reitergruppe ein. Die zehn Reiter waren an Christi Himmelfahrt in Minseln gestartet und hatten nach zwei Zwischenübernachtungen in Altenschwand und Rotzingen ihr Ziel in Tiefenhäusern erreicht. "Wir sind im Verband der Freizeitreiter Deutschland (VFD) organisiert und unternehmen mehrmals im Jahr solche längeren Touren mit unseren Pferden", erzählte die Bezirksvorsitzende des Vereins, Helga Maier. Positiv sieht sie das vom Naturpark Südschwarzwald eingerichtete Netz an Wanderreitstationen. Früher waren mehrtägige Touren schwieriger zu planen. Wenn man Glück hatte, sei man bei einem Bauer untergekommen. Über die Wanderreitstationen stehen heute zumeist komfortable Ferienzimmer zur Verfügung und auch die Pferde seien gut untergebracht.