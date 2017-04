Höchenschwand Das Gewerbegebiet Ob dem Dorf kommt voran

Der Gemeinderat vergibt Arbeiten für die Erschließung des Gewerbegebiets in Tiefenhäusern. Für die Ortsverbindung Ober-/Unterweschnegg wird eine günstigere Ausbauvariante beschlossen.

Nach der Winterpause werden die Erschließungsarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebiets Ob dem Dorf, Teil Nord in Tiefenhäusern fortgesetzt. Matthias Lauber vom Büro Kaiser erläuterte dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Ergebnisse der Ausschreibung für die Straßenbau-, Kanalbau- und Rohrleitungsarbeiten. "Wir haben sieben Leistungsverzeichnisse ausgegeben. Vier Firmen haben bis zum 9. März ihr Angebot abgegeben", sagte Lauber.

Günstigster Anbieter war mit 464 290 Euro die Firma Hoch-Tiefbau Schmidt aus Bernau. Da ein zweiter Anbieter nur unwesentlich teurer war, wurden bei einem Vergabegespräch mit der Firma, an dem auch Bürgermeister Stefan Dorfmeister teilnahm, die Einzelheiten des Angebotes hinterfragt. Die Firma sicherte einen Endtermin zum 31. Oktober 2017 zu. Sowohl Lauber als auch Dorfmeister empfahlen danach die Vergabe an die Bernauer Firma. Dieser Empfehlung schloss sich der Gemeinderat einstimmig an.

Hardy Gutmann erläuterte im Weiteren die Ausschreibungsergebnisse zur Straßensanierung der Ortsverbindung Ober-/Unterweschnegg. Anlässlich der Submission am 21. März waren sechs Angebote und drei Nebenangebote von zwei Bietern eingereicht worden. "Wir haben die Angebote in rechnerischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft", sagte Hardy Gutmann. Günstigster Bieter sei die Firma Schleith GmbH aus Waldshut-Tiengen gewesen. Zur Abstimmung im Gemeinderat kamen zwei Ausbaualternativen.

So hatte Schleith einen normalen Ausbau für rund 549 000 Euro angeboten. Günstiger käme aber ein sogenannter Hochausbau mit einer zweifachen Tragschicht und einer Decke, sagte Gutmann. Diese Variante habe Schleith für 511 562 Euro angeboten, was unschlagbar günstig sei. Allerdings müsse man bei dieser Variante eine Verringerung der Fahrbahnbreite um bis zu 20 Zentimeter in Kauf nehmen. "Bei dieser Ortsverbindungsstraße müssen wir nicht um 20 Zentimeter feilschen. Wichtig ist, dass die Entwässerung vom Hungerberg funktioniert, damit der Tröndle-Hof bei Starkregen nicht überspült wird", sagte der Bürgermeister. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die günstigere Ausbauvariante.

Kämmerer Michael Herr erläuterte die Bildung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2016. So werden im Verwaltungshaushalt 78 357 Euro und im Vermögenshaushalt Einnahmereste von 1,775 Millionen und Ausgabereste von 2,5 Millionen Euro auf den Haushalt 2017 übertragen. Der Gemeinderat befürwortete dies einstimmig.