Höchenschwand Das Gesualdo-Ensembles gibt ein hochkarätiges Kirchenkonzert

Ein Abendlob erklingt in St. Michael. Die Profis des Gesualdo-Ensembles interpretieren auch schwierige Stücke mit großer Leichtigkeit.

Seine Konzertreise führt das Gesualdo-Ensemble aus Düsseldorf nach Todtmoos zur Probenwoche. Die Sänger bereiteten sich dort in der vergangenen Woche auf ihre zukünftigen Auftritte vor. Zum Ende der Woche gab das Ensemble dann im Rahmen der Probenwoche in der gut besuchten Pfarrkirche St. Michael in Höchenschwand ein Konzert.

Das Gesualdo-Ensemble besteht zum größten Teil aus Kirchenmusikern, die an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf studierten. Seit der Gründung im Jahr 1986 widmen sich die Sänger der Pflege der a-cappella-Musik. Im mittlerweile außerordentlich umfangreichen Repertoire des Kammerchores finden sich die chromatischen Motetten des Carlo Gesualdo di Venosa ebenso wie Kompositionen von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms. Einen besonderen Schwerpunkt setzt das Ensemble auf die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts mit Werken von Poulenc, Britten, Copland, Eben, Nystedt, Pärt oder Rutter.

„Unser heutiges Programm orientiert sich am Ablauf eines klösterlichen Stundengebets. Anders als Sie es vielleicht gewohnt sind, werden wir im Wechsel an verschiedenen Stellen der Kirche singen. Das bringt für sie vielleicht überraschende klangliche Ergebnisse“, sagte der Sänger Klaus Wallrat in seiner Begrüßung.

Mit „Deus in adiutorium meum intende“ von Benjamin Britten eröffnete das Ensemble stimmgewaltig und mit großer Ausdruckskraft den Abend. Das weitere Programm folgte mit „Hymnus“, drei „Psalmen“, „Schriftwort“, „Responsorium“ und „Canticum I“ dem weiteren liturgischen Ablauf einer klösterlichen Vesper.

Schon bei den ersten Stücken war zu hören, dass in dem Ensemble ausgebildete Kirchenmusiker singen, denn die religiösen Texte wurden mit großer Ausdruckskraft und Tiefe vorgetragen. Ungewohnt war die Aufstellung des Chores. Bei vielen Stücken stellte sich das Ensemble nicht entsprechend der jeweiligen Stimmlagen auf, vielmehr platzierten sich die Bass- und Tenorsänger zwischen den Sopran- und Altstimmen, was zu dem sehr ausgewogenen Klangbild beitrug.

Seit seiner Gründung verzichtet das Ensemble auf einen künstlerischen Leiter. Auch in Höchenschwand winkten die an den äußeren Rändern des Chores stehenden Sänger oder Sängerinnen ein und gaben die Tonlage vor. „Wir wollen in guter Kammermusiktradition die Interpretation der Stücke gemeinsam erarbeiten“, sagte Klaus Wallrat zur Erklärung des Vorgehens.

Mit den „Fürbitten“, dem „Vater Unser“, „Canticum II“, „Segen“ und einem „Gruß an Maria“ ging ein anspruchsvolles Kirchenkonzert mit einem vielfältigen geistigen Repertoire zu Ende. Für den lang anhaltenden Applaus bedankte sich das Ensemble mit Regers „Nachtlied“ als Zugabe.