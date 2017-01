Höchenschwand Christoph Walter Orchestra begeistert bei Neujahrskonzert in Höchenschwand

Der bekannte Schweizer Bandleader und sein Ensemble sowie Chanson-Sängerin Nelly Patty begeistern im vollbesetzten Haus des Gastes mit einem atemberaubenden und abwechslungsreichem musikalischen Programm

Mit dem Auftritt des Christoph Walter Orchestras aus der Schweiz erlebten am vergangenen Montagabend die rund 500 Konzertbesucher im Haus des Gastes ein sehr außergewöhnliches und unterhaltsames Neujahrskonzert.

Der renommierte Bandleader, Komponist und Arrangeur Christoph Walter begeisterte mit seinem Orchester und der bezaubernden Sängerin Nelly Patty in einem sehr abwechslungsreichen Mix bekannter Schlager und Evergreens wie auch legendärer Songs und berauschender Instrumentalstücke.

Dabei beeindruckte der Künstler durch seine Vielfalt in den verschiedenen Darbietungen mit häufig wechselnden Instrumentalbegleitungen. Er selbst interpretierte markant und souverän große Teile einzelner Stücke mit dem E-Piano und ging in seiner allumfassenden Regie, bei der er kaum einmal an einem Punkt länger verharrte, wiederholt völlig auf. Daneben präsentierte er immer wieder Solopartien mit der Trompete oder dem Flügelhorn im Zusammenwirken mit weiteren Instrumentalsolisten, sowie Begleitpartien mit dem Akkordeon.

Nach dem Auftakt mit einem Saxophonsolo von Fabian Capaldi übernahm Christoph Walter zudem die humorvolle und sehr amüsante Moderation. Bürgermeister Stefan Dorfmeister bedankte sich in seiner Begrüßung bei allen Verantwortlichen des Konzertes und war sichtlich erfreut über den guten Besuch und den Auftritt des Christoph Walter Orchesters.

In dem alten Berner Lied "Gang über's Mätteli" begeisterte anschließend Nolan Quinn mit einem ergreifenden Flügelhornsolo im Wechsel mit klanggewaltigen Orchesterpassagen, bevor die Chansonsängerin Nelly Patty mit "Les Cloches de Hameau" und "Petit Papa Noël" das Publikum mit ihrer klangvollen Stimme das erste Mal verzauberte. Es folgten der "Ungarische Tanz Nr. 5", einmal etwas anders arrangiert, so Christoph Walter in seiner Ansage sowie "Spanish Eyes" mit einem eindrucksvollen Querflötensolo, bevor Nelly Patty mit weiteren Songs, sowie dem Finalsong des Basler Tatoo "It Will Be" den ersten Teil beendete, immer wieder von rauschendem Beifall begleitet.

Eindrucksvoll setzten sich zum Beginn des zweiten Teiles die Streicher in Szene, gefolgt von der Filmmelodie "Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung" von James Last, hervorragend und sehr authentisch vom ganzen Orchester interpretiert. Es ging weiter mit verschiedenen französischen Songs, wieder stimmgewaltig von Nelly Patty interpretiert, sowie mit hervorragenden Instrumentalstücken, wie zum Beispiel "Tico Tico" als ergreifendes Flötensolo. Als vorläufiges Schlussstück erklang feierlich und ergreifend die weltbekannte Filmmelodie "My Way" von Frank Sinatra, bevor die Akteure nach mehreren Zugaben und wiederholt Standing Ovations endlich die Bühne verlassen durften.

