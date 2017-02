Höchenschwand Bürgermeister lob Chorgemeinschaft Amrigschwand

In der Hauptversammlung des Gemischten Chores Amrigschwand wird das Vorstandsteam von seinen Mitgliedern einstimmig entlastet.

Höchenschwand (pic) Einstimmig entlastet wurde das Vorstandsteam um den Vorsitzenden Manfred Fehrenbacher beim Gemischten Chores Amrigschwand bei der Hauptversammlung im Probelokal im "Alten Rathaus" Amrigschwand.

Die Berichte des Vorsitzenden, der Chorleiterin Gisela Satzer und der Schriftführerin Dagmar Pichler zeugten von einem arbeitsreichen und erfolgreichen Vereinsjahr. So bewältigten die 28 Sängerinnen und Sänger elf Auftritte bei verschiedenen kirchlichen und weltlichen Anlässen, darunter zwei Liederabende, das Kirchenpatrozinium in Strittberg und der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Kirche in Höchenschwand. Einen Auftritt bestritt das "Frauenchörle" des Vereines allein. Während des vergangenen Jahres hatten sich die Chormitglieder zu 28 Proben getroffen.

Erfolgreiche Theatergruppe

Die Theatergruppe des gemischten Chores Amrigschand führte am Ostersonntag und am darauffolgenden Wochenende einen Schwank auf der Bühne in der Attlisberger Halle auf. "Wir haben wieder dafür gesorgt, dass die Besucher bei den drei Aufführungen herzlich lachen konnten", sagte der Vorsitzende, selbst Mitglied des Theaterensembles.

Gisela Satzer bescheinigte den Chormitgliedern, das Beste gegeben zu haben. Als Höhepunkte bezeichnete sie die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes am zweiten Weihnachtsfeiertag, die beiden Liederabende und den Auftritt beim Rehessen in Strittberg. "Singen ist das schönste Hobby der Welt und es tut uns allen gut", stellte die Chorleiterin fest. Für guten Probenbesuch wurden zwölf Sängerinnen und Sänger geehrt. Nie gefehlt hatte Gisi Fehrenbacher.

Unter dem Motto "Liebesleid, Liebesfreud" will die Dirigentin Gisela Satzer im Jahr 2017 mit ihren Chor zwei Liederabende im Kursaal geben. 14 Termine stehen für 2017 bereits fest. Neben den beiden Liederabenden gibt es am 16., 21. und 22. April wieder drei Aufführungen der Theatergruppe in der Attlisberger Halle. Auch beteiligt sich der Chor an einem Konzertabend des Badischen Chorverbandes am 24. Juni im Haus des Gastes. "Bei diesem Termin sollte der ganze Chor anwesend sein", mahnte die Dirigentin.

Bürgermeister Stefan Dorfmeister, hob die gute Gemeinschaft im Amrigschwander Chor und die Vielfalt der Vereinskultur in der Gemeinde besonders heraus.